Britney Spears revela que quiere tener otro hijo

Estados Unidos.

"Es un día emotivo para mí; las guitarras me recuerdan a bebés extraterrestres, con sus cuerdas tan suaves... Se dice que la música es el lenguaje de los ángeles... Compré esta en México con la esperanza de tener otro bebé algún día”, escribió, refiriéndose a la guitarra que sostenía.

En la descripción, Britney Spears expresó su deseo de tener otro bebé.

La estrella del pop , de 44 años, compartió un video bailando con un vestido lencero amarillo y botas negras, sosteniendo una pequeña guitarra. Spears estuvo a punto de sufrir un percance con su vestuario mientras bailaba, ya que una de las tiras de su vestido se le cayó al contonearse con un sombrero fedora.

La cantante Britney Spears expresó su deseo de tener otro hijo en una publicación de sus redes sociales, con motivo de la celebración del Día del Padre en Estados Unidos.

En otro video publicado el domingo, Spears volvió a mostrar sus pasos de baile, esta vez con un vestido largo negro.

La cantante de “Toxic” ya es madre de dos hijos, fruto de su relación con su exesposo Kevin Federline: Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19.

En abril, una fuente cercana nos comentó que Spears se encontraba “muy bien” tras pasar menos de un mes en rehabilitación después de su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol en marzo.

“Está sana, feliz y se siente muy positiva y emocionada por empezar de nuevo”. “La rehabilitación fue una gran oportunidad para que se recuperara”, nos contó una fuente cercana.

Otra fuente dijo que “continuaría con la terapia a distancia”.

El Daily Mail informó que los hijos de Spears intervinieron antes de que ella ingresara voluntariamente en rehabilitación.

“Son los únicos a quienes escucha, y fueron muy cariñosos, muy amables, pero también muy firmes”, compartió una fuente.

Según la fuente, Sean y Jayden amenazaron con poner en peligro su relación con su madre para asegurarse de que fuera a rehabilitación.

“Le dijeron: ‘Mamá, tienes que ir si quieres que te visitemos’”, dijo la fuente, “y ese fue todo el incentivo que necesitaba”.

La fuente continuó: “Ella quiere una buena relación con ellos, la cual se habría visto comprometida si no hubiera ido. Así que tomó la decisión correcta y dicen que parece feliz al respecto”.