Luciana Núñez es coronada como Miss Tegucigalpa 2026

La belleza, elegancia y carisma de la joven hondureña Luciana Núñez la llevaron a conquistar la corona de Miss Tegucigalpa 2026, certamen en el que fue elegida como la máxima representante de la capital hondureña y que le otorgó el derecho de competir en la próxima edición de Miss Honduras Universo.
La gala de elección reunió a destacadas aspirantes que demostraron sus cualidades en diferentes etapas de la competencia, donde fueron evaluadas por un jurado encargado de seleccionar a la candidata que mejor representará a Tegucigalpa en el escenario nacional.
Tras una noche llena de emociones, pasarela y elegancia, el nombre de Luciana Núñez fue anunciado como la ganadora, desatando los aplausos y muestras de apoyo por parte de familiares, amigos y seguidores.
Con esta designación, Luciana asume el importante compromiso de convertirse en embajadora de la capital, llevando consigo no solo la belleza de la mujer hondureña, sino también los valores, la cultura y el espíritu de una de las ciudades más importantes del país.
Su elección ha sido recibida con entusiasmo por los seguidores de los certámenes de belleza, quienes consideran que posee las cualidades necesarias para destacar en la competencia nacional.
Durante el certamen, la joven demostró seguridad, desenvolvimiento escénico y una sólida presencia frente al público, características que fueron determinantes para que lograra imponerse ante las demás participantes.
Ahora, la nueva soberana capitalina comenzará una intensa etapa de preparación de cara a Miss Honduras Universo, donde buscará obtener el título nacional y convertirse en la representante de Honduras en el escenario internacional.
Entre sus retos estarán el perfeccionamiento de su pasarela, oratoria, imagen y preparación integral para afrontar una competencia de alto nivel.