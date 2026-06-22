Jennifer Meyer, exesposa de Tobey Maguire, dio a luz a una niña a los 49 años

¡Jennifer Meyer es mamá por tercera vez!
La diseñadora de joyas, de 49 años, confirmó el nacimiento de su tercera hija —la primera con su prometido Geoffrey Ogunlesi— con un tierno mensaje por el Día del Padre.
Compartiendo una foto en Instagram de Ogunlesi sosteniendo a su recién nacida, Jennifer escribió: “Un mes perfecto con nuestra preciosa niña. Te queremos muchísimo @geoffo212. Feliz Día del Padre”.
Sin embargo, se desconoce la fecha exacta del parto.
La bebé se une a los dos hijos que Meyer tuvo con su exesposo Tobey Maguire: su hija Ruby, de 19 años, y su hijo Otis, de 16.
La expareja se separó en 2016 tras nueve años de matrimonio.
Cuando Jennifer Meyer y el protagonista de “Spider-Man”, de 50 años, se divorciaron durante la pandemia del coronavirus, ella le pidió consejo a Gwyneth Paltrow sobre cómo la ganadora del Óscar se había “separado conscientemente” de su exmarido Chris Martin.
En julio de 2024, Meyer comentó a los oyentes del podcast “Broad Ideas” que le preguntó a Paltrow: “¿Cómo podemos unirnos por estos seres humanos que ambas creamos y a quienes amamos? ¿Qué hacemos?”.
El arduo trabajo de ella y Maguire ha dado sus frutos, aclaró Meyer, refiriéndose a Maguire como el exmarido ideal.
Desde entonces, la pareja ha demostrado una relación cordial como padres, reuniéndose recientemente en la graduación de Ruby.
@usweekly
Jennifer Meyer says being pregnant later in life has been “a whole new world.”♬ original sound - Us Weekly
Un nuevo amor
Meyer inició una relación con Ogunlesi en el verano de 2023.
El multimillonario ejecutivo musical le propuso matrimonio en agosto del año siguiente, y la futura novia compartió la noticia con entusiasmo en Instagram. “¡SÍ!”, escribió en la descripción de las fotos de su compromiso en 2024.
En diciembre de 2025, la pareja anunció que esperaban una hija. Meyer mostró su barriguita de embarazada en fotos sonrientes, escribiendo: "¡Hola, niña! ¡Te queremos muchísimo!".
Continuó documentando el progreso de su embarazo para sus seguidores, desde fotos en bikini hasta selfies frente al espejo.
"Corazón lleno, barriga llena", escribió en Instagram en enero.