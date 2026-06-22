Jennifer Meyer, exesposa de Tobey Maguire, dio a luz a una niña a los 49 años

Estados Unidos.

¡Jennifer Meyer es mamá por tercera vez!

La diseñadora de joyas, de 49 años, confirmó el nacimiento de su tercera hija —la primera con su prometido Geoffrey Ogunlesi— con un tierno mensaje por el Día del Padre.

Compartiendo una foto en Instagram de Ogunlesi sosteniendo a su recién nacida, Jennifer escribió: “Un mes perfecto con nuestra preciosa niña. Te queremos muchísimo @geoffo212. Feliz Día del Padre”.

Sin embargo, se desconoce la fecha exacta del parto.

La bebé se une a los dos hijos que Meyer tuvo con su exesposo Tobey Maguire: su hija Ruby, de 19 años, y su hijo Otis, de 16.