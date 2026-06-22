Jennifer López asiste a concierto de Ariana Grande con la hija de Ben Affleck

Estados Unidos.

Jennifer López se "despidió" de sus exparejas con un "Thank U, Next" mientras disfrutaba de un concierto de Ariana Grande junto a Seraphina, una de las hijas de Ben Affleck.

La actriz fue vista cantando la canción de desamor de Ariana Grande con su hija Emme y su hijastra Seraphina en la parada de Los Ángeles de la gira "Eternal Sunshine", el pasado fin de semana.

En un video obtenido por "Entertainment Tonight", se puede ver a la Diva del Bronx entonando con pasión la letra e incluso hizo un gesto de despedida con las manos mientras bailaba con las adolescentes.

Seraphina y Emme vestían camisetas y jeans holgados, mientras que López lucía un elegante conjunto blanco con tacones y un bolso Hermès.