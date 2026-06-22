Jennifer López asiste a concierto de Ariana Grande con la hija de Ben Affleck

Jennifer López se "despidió" de sus exparejas con un "Thank U, Next" mientras disfrutaba de un concierto de Ariana Grande junto a Seraphina, una de las hijas de Ben Affleck.
La actriz fue vista cantando la canción de desamor de Ariana Grande con su hija Emme y su hijastra Seraphina en la parada de Los Ángeles de la gira "Eternal Sunshine", el pasado fin de semana.
En un video obtenido por "Entertainment Tonight", se puede ver a la Diva del Bronx entonando con pasión la letra e incluso hizo un gesto de despedida con las manos mientras bailaba con las adolescentes.
Seraphina y Emme vestían camisetas y jeans holgados, mientras que López lucía un elegante conjunto blanco con tacones y un bolso Hermès.
@nas.archives #jlo was having so much fun at the #eternalsunshinetour in LA, 🤍 #arianagrande #arianator #fyp ♬ original sound - NAS
Cabe destacar que López y Affleck estuvieron casados durante dos años antes de que ella solicitara el divorcio en agosto de 2024.
Anteriormente, la pareja estuvo comprometida de 2002 a 2004. Cada uno siguió su camino y formó su propia familia.
La cantante de “On The Floor” dio la bienvenida a los mellizos Emme y Max con su exesposo Marc Anthony en 2008.
Por su parte, el ganador del Óscar, junto a su exesposa Jennifer Garner, tuvo a su hija Violet, de 20 años, y a su hijo Samuel, de 13, además de Seraphina.
@entertainment_weekly J.Lo is a certified Arianator ♡ Jennifer Lopez spotted dancing and singing in the crowd during Ariana Grande's #EternalSunshineTour on Saturday night. #JenniferLopez #ArianaGrande #Concerts ♬ original sound - Entertainment Weekly
Una familia unida pese a la separación de pareja
Durante su relación, López, de 56 años, y Affleck, de 53, integraron con éxito a sus familias y han mantenido un fuerte vínculo con los hijos del otro a pesar de su separación.
El pasado diciembre, los ex se reunieron para un día de compras con el hijo menor de él. En fotos obtenidas por Page Six, el trío realizó compras de lujo y disfrutó de un almuerzo juntos antes de marcharse por separado.