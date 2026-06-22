Camila Sodi es sometida a cirugía de extirpación de útero

Fue a través de sus redes sociales que Camila Sodi reveló que fue hospitalizada y se sometió a una histerectomía, misma en la que se extirpa el útero o parte de éste. La actriz compartió una serie de fotografías y aunque no dio detalles, expresó:

“Todo salió bien. Estaré sanando y recordándome lo bonito de la vida, que luego, cuando uno está así, se mete en callejones oscuros”, escribió.

Luego, la sobrina de Thalía dedicó unas palabras al personal médico que la atendió y les agradeció por su apoyo y cuidado. “Gracias a mis doctores mágicos del amor. Gracias, enfermeras, que me bañaban y cuidaban; tan lindas”, publicó.

Finalmente, la protagonista de ‘Rubí’ dirigió otro mensaje a las mujeres que han pasado por estos procedimientos y que, según contó, le narraron sus historias, las cuales le habrían ayudado a superar el miedo y a dar cara al futuro.

“Gracias a todas ustedes que me mandaron mensajes. Leí sus historias y me dieron más valor para enfrentar este momento”, agregó.