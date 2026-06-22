Nieta de Paquita la del Barrio lleva un mes desaparecida

Kelly Ariadne Gerardo Grajales, nieta de la cantante Paquita la del Barrio, fue reportada como desaparecida el pasado 20 de mayo en San Miguel de Allende, Guanajuato.

La información sobre la desaparición de Kelly Ariadne cae a cuentagotas, pues sus seres queridos no han hablado públicamente al respecto. Esto es lo que se sabe sobre el caso hasta el momento:

16 de mayo de 2026: Kelly Ariadne ingresó a un centro de rehabilitación en San Miguel de Allende.

18 de mayo de 2026: la joven recibió la visita de su padre, Miguel Gerardo Viveros, en el centro de rehabilitación. Esa fue la última vez que la familia vio a Kelly.

20 de mayo: las autoridades del centro de rehabilitación llamaron a la familia Gerardo para notificarles sobre la desaparición de Kelly Ariadne; argumentaron que ella habría escapado de las instalaciones y habría dejado sus pertenencias.

25 de mayo de 2026: la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas difunde una ficha con información sobre Kelly Ariadne para solicitar el apoyo de la ciudadanía.

3 de junio de 2026: el caso cobra relevancia cuando los conductores del programa De Primera Mano revelaron que se trata de la nieta de Paquita la del Barrio.

4 de junio de 2026: ante la falta de avances,Yamina Grajales, tía materna de la joven, publicó un mensaje en redes sociales pidiendo ayuda desesperada a amigos y familiares para localizar a su sobrina.

Hasta esta fecha, su padre, Miguel Gerardo Viveros, no ha emitido declaraciones públicas al respecto.

10 de junio: personal de la Fiscalía confirma que la familia tuvo contacto con Kelly en una casa abandonada del fraccionamiento de la comunidad rural Rancho Viejo, pero escapó.

La información que recibió la familia les resultó sospechosa desde el primer momento: la clínica negó tener registro en video del momento de la fuga, Kelly salió del lugar sin sus cosas de valor (incluyendo las escrituras de una propiedad que le dejó Paquita) y la clínica hizo un reembolso de la primera mensualidad para “lavarse las manos”.

Paquito Torres, quien fue representante de Paquita la del Barrio y se ha convertido en amigo y vocero de la familia, informó a “Ventaneando” que hasta ahora no hay avances en las investigaciones de la autoridades.