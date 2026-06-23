Olivia Rodrigo presenta festival exclusivo de mujeres

Olivia Rodrigo presentó el festival de música Daisy Chain Fields, un evento de cartel exclusivamente femenino cuyo 100% de los beneficios netos se destinará a organizaciones benéficas y en el que todas las artistas del programa actuarán sin cobrar. La cita tendrá lugar el 29 de agosto en Irvine, California.

“El 100% de los beneficios netos del festival van a la beneficencia, y todas las artistas del cartel lo hacen gratis por una causa benéfica, lo que es un verdadero testimonio de sus corazones además de su talento”, declaró la cantante en una entrevista con Diane Sawyer en Good Morning America.

El cartel reúne a Chappell Roan, Doechii, Katseye, Mitski, the Breeders, Die Spitz, Bikini Kill, Eli, Garbage, Quiet Light, Rachel Chinouriri y Not for Radio, además de la propia Rodrigo.

Como invitadas especiales figuran Stevie Nicks, Karen O de los Yeah Yeah Yeahs y Sarah McLachlan.

“Estoy muy emocionada con el cartel. Mi amiga Chappell Roan va a participar, Doechii, Bikini Kill — Kathleen Hanna es una gran heroína para mí“, afirmó Rodrigo.

Sobre el nombre del evento, Rodrigo explicó que tenía “una imagen en mi cabeza de chicas sentadas bajo un árbol, haciendo sus cadenas de margaritas o coronas de flores o pulseras de la amistad... También me gusta la idea de una cadena de margaritas, que todas podamos ser eslabones individuales en esta cadena que es más grande que el individuo”.

La artista señaló que su principal referente fue el Lilith Fair, el festival benéfico exclusivamente femenino que McLachlan organizó en los años 90.

“La primera persona a la que llamé cuando decidí que quería hacer este festival fue Sarah McLachlan. Es una auténtica pionera y una artista increíble, además de una amiga”, declaró Rodrigo a Variety.

Cuando Sawyer expresó su deseo de ver a Nicks y Rodrigo interpretar juntas “Landslide”, la artista no descartó la posibilidad: “Podríamos hacer que eso ocurra para ti, Diane. ¡Ya veremos! No puedo revelar demasiado”.

Entre las organizaciones benéficas asociadas al festival figuran Baby2Baby, Black Mamas Matter Alliance, Center for Reproductive Rights, FreeFrom, Jhpiego, Johns Hopkins Center for Indigenous Health, National Domestic Workers Alliance, National Institute for Reproductive Health, National Women’s Law Center y Planned Parenthood.

En su anuncio a través de Instagram, Rodrigo escribió: “Creo firmemente que la alegría, la comunidad y la música pueden ser los motores de un cambio significativo y espero que este festival sea exactamente eso”.

Olivia Rodrigo obtuvo su tercer número uno consecutivo en la lista Billboard 200 con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, su tercer álbum de estudio, publicado el 12 de junio.

El disco debutó en lo más alto con 485.000 unidades equivalentes de álbum, la cifra más alta de su carrera y la mayor registrada por cualquier solista en lo que va de 2026.

El lanzamiento contó con 15 variantes físicas, entre las que las ventas de vinilo sumaron 164.000 unidades, el mejor dato de la cantante en ese formato y el mayor de 2026 por parte de una artista femenina.

Con este resultado, Rodrigo se posiciona como la única artista de su generación con tres álbumes de debut consecutivos en el primer puesto de esa lista: Sour llegó al número uno en 2021 con 295.000 unidades, y Guts repitió el logro en 2023 con 302.000.

You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love estuvo precedido por el sencillo líder “Drop Dead”, que también alcanzó el primer puesto, y por un segundo corte, “The Cure”, que llegó al número cinco.

El álbum es el único disco que debutó en el top 10 del Billboard 200 esta semana y desplazó al “Iceman” de Drake, que había ocupado el primer puesto durante cuatro semanas y retrocede al número dos. El tercer lugar corresponde a “Dandelion”, de Ella Langley.

Rodrigo prepara ahora su gira internacional Unraveled, que arranca el 25 de septiembre en Hartford, Connecticut, y recorrerá Norteamérica antes de continuar por Europa en 2027.