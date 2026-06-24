"Las 4 Torres del Raspe" conquistan San Pedro Sula en una noche inolvidable

San Pedro Sula, Honduras.

El movimiento Raspe vivió este pasado sábado 13 de junio un capítulo determinante en su historia.

Por primera vez, los cuatro máximos exponentes del género, KBP El Alien, Lil Roy, JR Clark y Fresh Bodden, conocidos popularmente como “Las 4 Torres del Raspe”, compartieron escenario en un espectáculo que quedará grabado en la memoria de los seguidores de la cultura urbana en el país.​

El evento, producido bajo el sello de MOBCORP y MC Productions, superó todas las expectativas de convocatoria.

Desde tempranas horas del sábado, las inmediaciones de la 105 Brigada fueron testigo de un flujo incesante de personas, formando filas que serpenteaban a las afueras del recinto mucho antes de la apertura de puertas.