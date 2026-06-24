"Las 4 Torres del Raspe" conquistan San Pedro Sula en una noche inolvidable

El movimiento Raspe vivió este pasado sábado 13 de junio un capítulo determinante en su historia.
Por primera vez, los cuatro máximos exponentes del género, KBP El Alien, Lil Roy, JR Clark y Fresh Bodden, conocidos popularmente como “Las 4 Torres del Raspe”, compartieron escenario en un espectáculo que quedará grabado en la memoria de los seguidores de la cultura urbana en el país.
El evento, producido bajo el sello de MOBCORP y MC Productions, superó todas las expectativas de convocatoria.
Desde tempranas horas del sábado, las inmediaciones de la 105 Brigada fueron testigo de un flujo incesante de personas, formando filas que serpenteaban a las afueras del recinto mucho antes de la apertura de puertas.
Esta respuesta masiva fue el preámbulo perfecto para un show que prometía reunir a la élite del Raspe en una sola tarima.
A pesar de las condiciones meteorológicas y los pronósticos de lluvia que amenazaban con empañar la velada, la fanaticada sampedrana se hizo presente de forma masiva.
El clima no fue impedimento para que miles de jóvenes demostraran su lealtad incondicional al movimiento, llenando el espacio y convirtiendo el concierto en una auténtica celebración de identidad y pertenencia.
La exitosa jornada no solo destacó por la impecable organización y la energía desbordante de los artistas, sino que sirvió como un termómetro del estado actual del género.
Con este lleno total, el movimiento Raspe reafirma su posición como una de las fuerzas musicales con mayor crecimiento y relevancia en la escena nacional, demostrando que, cuando sus pilares se unen, la conexión con el público hondureño es inquebrantable.