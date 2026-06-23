El mundo volverá a cantar con Michael Jackson este 25 de junio.

Los seguidores de Michael Jackson de todo el mundo se unirán para reproducir de forma simultánea la canción “Heal the World” en plataformas musicales, como parte de un homenaje global en el aniversario de la muerte del cantante.

Grupos de fans han promovido durante las últimas semanas una iniciativa en redes sociales que busca recordar el legado del llamado “Rey del Pop” a través de uno de sus temas más emblemáticos.

El homenaje está programado para el 25 de junio de 2026 a las 3:26 pm, hora de Honduras, coincidiendo con la fecha y hora en que falleció Jackson. La actividad se centrará en una sincronización mundial en la que seguidores de distintos países reproducirán al mismo tiempo la canción “Heal the World”.

La publicación que circula en páginas de fans invita a escuchar el tema en plataformas de streaming, vinilos, casetes, videos musicales u otros formatos disponibles, permitiendo que la canción se reproduzca completa.

Los organizadores de la iniciativa destacan que la actividad busca crear un momento de conexión entre personas de diferentes culturas y países a través de la música del artista.

“Michael aún puede conmovernos como uno solo”, señala uno de los mensajes difundidos por la comunidad de seguidores.

Los fanáticos esperan que el homenaje sirva para recordar valores presentes en gran parte de la obra de Jackson, como la solidaridad, la paz y el cuidado del planeta, mensajes que forman parte de canciones como “Heal the World”.

Mientras tanto, el interés por la figura del artista también se ha reflejado en el éxito de Michael, la película biográfica basada en su vida. Según cifras divulgadas por medios especializados de la industria cinematográfica, la producción recaudó 217 millones de dólares en mercados internacionales y 97 millones de dólares en Estados Unidos durante su primer fin de semana, para un total global de 314 millones de dólares.

De acuerdo con esos datos, la cinta registró uno de los debuts más destacados para una producción biográfica en la historia reciente de la industria y se ubicó entre los estrenos más taquilleros del año en la taquilla estadounidense.