¡Confirmado! Piter Albeiro se presentará en San Pedro Sula el 10 de julio

Después de diez años, el reconocido comediante colombiano Piter Albeiro regresará a Honduras como parte de su gira mundial con su nuevo espectáculo, Show Inolvidable.

El artista confirmó su presentación en el país mediante una publicación en redes sociales: “Mi gente de San Pedro Sula, regreso después de 10 años. ¡Nos vemos este 10 de julio!”.

Los boletos ya están disponibles en Kuikpei.com.

Piter Albeiro es un reconocido humorista, comediante y empresario colombiano. Alcanzó gran popularidad por sus presentaciones en el programa de televisión Sábados Felices y por sus exitosas giras de comedia en Colombia y otros países.