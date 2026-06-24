¡Confirmado! Piter Albeiro se presentará en San Pedro Sula el 10 de julio

Después de diez años, el reconocido comediante colombiano Piter Albeiro regresará a Honduras como parte de su gira mundial con su nuevo espectáculo, Show Inolvidable.
El artista confirmó su presentación en el país mediante una publicación en redes sociales: “Mi gente de San Pedro Sula, regreso después de 10 años. ¡Nos vemos este 10 de julio!”.
Los boletos ya están disponibles en Kuikpei.com.
Piter Albeiro es un reconocido humorista, comediante y empresario colombiano. Alcanzó gran popularidad por sus presentaciones en el programa de televisión Sábados Felices y por sus exitosas giras de comedia en Colombia y otros países.
Nacido en Colombia y criado en Bucaramanga, cuenta con más de dos décadas de trayectoria en el mundo del entretenimiento. En 2018 se convirtió en el ganador de MasterChef Celebrity Colombia , ampliando aún más su reconocimiento entre el público.
El artista es conocido por su estilo de humor familiar, basado en anécdotas cotidianas, experiencias personales, viajes y situaciones relacionadas con la vida en familia.
Además, es autor del libro El sueño del millón de dólares, una obra en la que relata distintas experiencias empresariales y personales. Entre ellas figuran proyectos que no alcanzaron el éxito esperado, como un negocio de fresas con crema, la venta de ropa interior femenina y la creación de un club para taxistas. Estas historias forman parte de las enseñanzas que se comparten en la publicación.