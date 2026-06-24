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¡Confirmado! Piter Albeiro se presentará en San Pedro Sula el 10 de julio

El comediante colombiano Piter Albeiro regresará a San Pedro Sula después de diez años como parte de su gira mundial.

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 09:46 -
  • Cinthya Ortíz
¡Confirmado! Piter Albeiro se presentará en San Pedro Sula el 10 de julio

“Mi gente de San Pedro Sula, regreso después de 10 años. ¡Nos vemos este 10 de julio!”, expresó Piter Albeiro.

 Foto @piteralbeiro

Después de diez años, el reconocido comediante colombiano Piter Albeiro regresará a Honduras como parte de su gira mundial con su nuevo espectáculo, Show Inolvidable.

El artista confirmó su presentación en el país mediante una publicación en redes sociales: “Mi gente de San Pedro Sula, regreso después de 10 años. ¡Nos vemos este 10 de julio!”.

Los boletos ya están disponibles en Kuikpei.com.

Piter Albeiro es un reconocido humorista, comediante y empresario colombiano. Alcanzó gran popularidad por sus presentaciones en el programa de televisión Sábados Felices y por sus exitosas giras de comedia en Colombia y otros países.

Nacido en Colombia y criado en Bucaramanga, cuenta con más de dos décadas de trayectoria en el mundo del entretenimiento. En 2018 se convirtió en el ganador de MasterChef Celebrity Colombia , ampliando aún más su reconocimiento entre el público.

El artista es conocido por su estilo de humor familiar, basado en anécdotas cotidianas, experiencias personales, viajes y situaciones relacionadas con la vida en familia.

Además, es autor del libro El sueño del millón de dólares, una obra en la que relata distintas experiencias empresariales y personales. Entre ellas figuran proyectos que no alcanzaron el éxito esperado, como un negocio de fresas con crema, la venta de ropa interior femenina y la creación de un club para taxistas. Estas historias forman parte de las enseñanzas que se comparten en la publicación.

Precios de los boletos

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Cinthya Ortíz
Cinthya Ortíz
cinthya.ortiz@revistasopsa.hn

Editora de la sección Soft News, impreso y digital, de diario La Prensa. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, graduada de la Universidad de San Pedro Sula, con experiencia en la edición de revistas.

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