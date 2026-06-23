Romeo Beckham actuará en una película de romance LGBTQ+

Romeo Beckham debuta como actor en Forty Love, una película romántica con temática LGBT ambientada en el mundo del tenis profesional.

La productora Studiocanal reveló las primeras imágenes del filme, que marca también el debut en la dirección del fotógrafo de moda Pierre-Ange Carlotti, según informó Variety.

El segundo hijo del exfutbolista David Beckham y la diseñadora Victoria Beckham interpreta a un rival del protagonista, un tenista que entrena con su padre para ganar un trofeo en París.

La llegada del personaje de Romeo desencadena en el protagonista una crisis que va más allá de la competencia deportiva.

“Por primera vez, se enfrenta a un rival de una naturaleza completamente distinta: el amor”, reza la sinopsis oficial.

Y continúa: “Una fuerza tan estimulante como desestabilizadora, y mucho más peligrosa que cualquier cosa que haya encontrado en la cancha”.

El protagonista de Forty Love es Sacha Gallo, un joven tenista cuya vida cambia con la aparición del personaje de Beckham.

El reparto incluye a Paul Kircher (The Animal Kingdom), Guillaume Canet (Sink or Swim) y Benjamin Voisin (The Stranger), además de una participación especial de la actriz francesa Catherine Deneuve. La banda sonora corre a cargo de los músicos 070 Shake y Johan Lenox.

Forty Love es producida por Hugo Sélignac y Paco de Bary en Chi-Fou-Mi Productions, una empresa de Mediawan, con la coproducción de Studiocanal y Manna Studios.

Sélignac, quien tiene cinco estrenos mundiales en el Festival de Cannes en su haber, describió el filme ante Variety como “una fábula romántica, sensual y profundamente emotiva, y una historia de iniciación” sobre “las exigencias del deporte de alto rendimiento y todo lo que subyace bajo la superficie”.

El guion fue escrito por Carlotti junto a la guionista Gaëlle Macé, cuyos créditos incluyen A Private Life, de Rebecca Zlotowski, con Jodie Foster como protagonista.

Carlotti, cuyo trabajo fotográfico ha aparecido en publicaciones como GQ, Vogue y Harper’s Bazaar, dio el salto a la dirección con este proyecto.

Sélignac declaró a la revista que admira “desde hace mucho tiempo” la obra del fotógrafo: “Hay una ternura, una melancolía y una fortaleza poco comunes en sus imágenes, y su paso a la dirección me pareció un paso natural”.

Chloé Marquet, directora de ventas internacionales de cine y televisión de Studiocanal, señaló ante Variety que “el lenguaje visual singular de Carlotti le da al filme un filo propio, mientras que su exploración del deseo, la competencia y la identidad conectará con audiencias de todo el mundo”.

Antes de este debut actoral, Romeo Beckham construyó una carrera en el mundo del modelaje, con campañas para firmas como Yves Saint Laurent y Balenciaga.

Su vínculo con la moda hace que la colaboración con Carlotti —también fotógrafo de moda— resulte coherente con su trayectoria, según señaló Hola.

Studiocanal tendrá a su cargo las ventas mundiales del filme y su estreno teatral en Francia está previsto para el 25 de noviembre.

Romeo Beckham dio por terminada su carrera como futbolista profesional en 2024, a los 21 años, al rechazar la oferta de renovación del Brentford FC y optar por dedicarse a la moda.