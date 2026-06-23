Muere madre de Abraham Luna, integrante de Grupo Firme

A través de su cuenta oficial de Instagram, Abraham Luna, integrante y segunda voz de Grupo Firme, dio a conocer el fallecimiento de su madre, la señora Adela, quien perdió la vida tras enfrentar una batalla contra el cáncer, sehun se aprecia en redes sociales.
La noticia fue compartida por el cantante de música mexicana mediante un emotivo mensaje dedicado a su madre, donde expresó el profundo dolor que atraviesa junto a su familia por esta pérdida.
“Gracias madre mía por todo, eternamente agradecido por tantas enseñanzas y lecciones. A tu manera y a tu posibilidad nos sacaste adelante y nunca hubo un no para tus hijos. Mi guerrera, el cáncer te arrebata de mi vida y entender la voluntad de Dios es algo que nos toca a tus hijos. Descansa, mi reina, luego nos vemos. Te amo”, escribió Abraham Luna.
Tras darse a conocer la noticia, compañeros de Grupo Firme como Eduin Caz y Joaquín Ruiz, así como familiares y seguidores del cantante, enviaron mensajes de apoyo y palabras de aliento para acompañarlo en este momento difícil en la sección de comentarios de dicha publicación en donde aparece el músico junto a su madre.
Hasta el momento, el cantante no ha compartido más detalles sobre los servicios funerarios ni nuevos pronunciamientos públicos, mientras los fans de la estrella del regional mexicano continúan manifestándole su apoyo en este duro momento, ya que se conoce que recientemente también perdió a su padre.