Muere madre de Abraham Luna, integrante de Grupo Firme

México.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Abraham Luna, integrante y segunda voz de Grupo Firme, dio a conocer el fallecimiento de su madre, la señora Adela, quien perdió la vida tras enfrentar una batalla contra el cáncer, sehun se aprecia en redes sociales.

La noticia fue compartida por el cantante de música mexicana mediante un emotivo mensaje dedicado a su madre, donde expresó el profundo dolor que atraviesa junto a su familia por esta pérdida.

“Gracias madre mía por todo, eternamente agradecido por tantas enseñanzas y lecciones. A tu manera y a tu posibilidad nos sacaste adelante y nunca hubo un no para tus hijos. Mi guerrera, el cáncer te arrebata de mi vida y entender la voluntad de Dios es algo que nos toca a tus hijos. Descansa, mi reina, luego nos vemos. Te amo”, escribió Abraham Luna.