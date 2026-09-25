Bad Bunny cede los derechos de una de sus canciones para la campaña de Lula

"No quiero que hagan contigo lo que hacen por ahí", dice el estribillo de la canción, mientras se muestran imágenes del bombardeo estadounidense de Caracas del pasado 3 de enero y de Trump.

El video de Lula adapta estrofas de la canción 'Lo Que Le Pasó a Hawaii' para publicitar sobre las intervenciones de Estados Unidos en otros países y criticar a Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición, por su cercanía con el gobierno de Donald Trump .

São Paulo. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva , se inspiró en una canción de Bad Bunny para defender la soberanía nacional en un vídeo de propaganda electoral publicado el jueves, de cara a los comicios del 4 de octubre.

En otro momento de la propaganda, el video exhibe imágenes de una manifestación de simpatizantes de Bolsonaro portando una enorme bandera de Estados Unidos, mientras suenan acordes de forró, un ritmo del noreste de Brasil, que reemplaza la música original del artista puertorriqueño.

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El vídeo concluye con una declaración de Lula: “Brasil tiene un único dueño: el pueblo brasileño”.

Lula ha hecho de la defensa de la soberanía nacional uno de los ejes de su campaña electoral y busca distanciarse de los Bolsonaro, a quienes califican de "traidores" a la patria por considerar que son serviles a Trump.

El video se divulgó en redes sociales un día después de que Flávio Bolsonaro prometiera que, si gana las elecciones, será Brasil miembro del Escudo de las Américas, una iniciativa de seguridad impulsada por Trump a la que, según el texto, se han sumado 19 países alineados con la política del republicano.

En cambio, esta semana Lula hizo una firme defensa de la soberanía brasileña y cuestionó cualquier intento de injerencia extranjera en los asuntos internos de Brasil durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Bad Bunny, pese a ser una estrella global, todavía está comenzando a hacerse conocido en Brasil.

Su fama aumentó en el país cuando encabezó el espectáculo del descanso del Super Bowl, el pasado enero, lo que le ayudó a llenar los dos conciertos que ofrecieron un mes después en São Paulo.