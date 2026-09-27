Aumentan las reproducciones de las canciones de Aleks Syntek tras polémica

Ciudad de México. La reciente ola de polémicas y viralidad en redes sociales tuvo un efecto inesperado para Aleks Syntek: sus reproducciones en plataformas de streaming se dispararon hasta 630%, de acuerdo con datos de Chartmetric y SpotifyTracked.

El cantante mexicano superó los 6.8 millones de oyentes mensuales en Spotify, en medio del revuelo generado por sus declaraciones y diversas conversaciones que protagonizó en redes sociales durante los últimos días.

Uno de los mayores repuntes se registró el 22 de septiembre, cuando su canción “Duele el Amor”, interpretada junto a Ana Torroja, alcanzó cerca de 951 mil reproducciones en un solo día en México.

Otro de los temas que volvió a tomar fuerza fue “Intocable”, que superó las 225 mil reproducciones en una jornada, reflejando el renovado interés de los usuarios por el catálogo del cantante.

El éxito de sus canciones tampoco es nuevo. “Duele el Amor” acumula más de 311 millones de reproducciones, mientras que “Corazones invencibles” supera los 130 millones y “Sexo, pudor y lágrimas” rebasa los 129 millones.