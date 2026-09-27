Aumentan las reproducciones de las canciones de Aleks Syntek tras polémica

Ciudad de México. La reciente ola de polémicas y viralidad en redes sociales tuvo un efecto inesperado para Aleks Syntek: sus reproducciones en plataformas de streaming se dispararon hasta 630%, de acuerdo con datos de Chartmetric y SpotifyTracked.
El cantante mexicano superó los 6.8 millones de oyentes mensuales en Spotify, en medio del revuelo generado por sus declaraciones y diversas conversaciones que protagonizó en redes sociales durante los últimos días.
Uno de los mayores repuntes se registró el 22 de septiembre, cuando su canción “Duele el Amor”, interpretada junto a Ana Torroja, alcanzó cerca de 951 mil reproducciones en un solo día en México.
Otro de los temas que volvió a tomar fuerza fue “Intocable”, que superó las 225 mil reproducciones en una jornada, reflejando el renovado interés de los usuarios por el catálogo del cantante.
El éxito de sus canciones tampoco es nuevo. “Duele el Amor” acumula más de 311 millones de reproducciones, mientras que “Corazones invencibles” supera los 130 millones y “Sexo, pudor y lágrimas” rebasa los 129 millones.
La polémica que revivió su música
El repunte ocurre después de varios momentos virales protagonizados por Syntek en redes sociales.
Durante una transmisión en vivo, el cantante lanzó declaraciones que rápidamente generaron reacciones, entre ellas la frase:
“Sí, estoy desequilibrado mental, estoy loco”, además de críticas hacia algunos géneros musicales y su recomendación de utilizar audífonos.
A esto se sumó la conversación que provocó uno de sus mensajes en redes sociales dirigido al músico Tito Fuentes, integrante de Molotov, que también generó críticas, memes y comentarios entre los usuarios.
Aunque la viralidad estuvo acompañada de polémica, los datos de reproducción muestran que la conversación alrededor del cantante terminó llevando a miles de usuarios nuevamente hacia sus canciones.
Es decir, el fenómeno funcionó como una especie de campaña de promoción involuntaria, al poner nuevamente su catálogo frente a una audiencia que quizá no lo escuchaba con la misma frecuencia.
Con información de El Diario MX.