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Banco CUSCATLAN pasa del puesto 11 al 7 en depósitos de banca de personas tras tres años en Honduras

La institución avanza cuatro posiciones en el ranking de depósitos de banca de personas y detalla otros indicadores de su crecimiento en el marco de su tercer aniversario en el país

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 16:03 -
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Banco CUSCATLAN pasa del puesto 11 al 7 en depósitos de banca de personas tras tres años en Honduras

La rapidez es uno de los principales beneficios desde la institución señalan que actualmente puede abrir cuentas en menos de cinco minutos.

 Fotos: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras.

Tres años después de iniciar operaciones en Honduras, Banco CUSCATLAN, parte de Grupo Financiero BSC, presenta un balance de resultados centrado en la evolución de su operación, la ampliación de su oferta de productos y el avance de sus soluciones digitales para sus clientes. Avance en el ranking de depósitos

Uno de los principales resultados reportados por el banco es su evolución en el ranking de depósitos de banca de personas: la institución inició operaciones en Honduras en la posición número 11 y, durante el último trimestre, alcanzó la séptima posición.

Más productos para los clientes

En sus tres años de operaciones, Banco CUSCATLAN ha incorporado ocho Tarjetas de Crédito, con distintos beneficios y promociones para sus clientes. Actualmente, la institución reporta más de 30,000 Tarjetas de Crédito y casi 120,000 Tarjetas de Débito. A la oferta se suman tecnologías como Apple Pay y Wallet, además de su exitoso programa de lealtad MultiPuntos CUSCATLAN.

El banco también ha desarrollado segmentos especializados: Banca Oro, dirigido a clientes que buscan atención y productos diferenciados, y Banca Pyme, enfocado en las necesidades de pequeños y medianos empresarios. Entre las soluciones para este último segmento están Credi Ágil, financiamientos para fortalecer capital de trabajo, desarrollo de nuevos proyectos y consolidación de deudas; Cuenta Fácil, que permite abrir una cuenta de ahorro y cheques en menos de 45 minutos; y el servicio de adquirencia POS.

Transformación digital para una banca más ágil

La transformación digital ha sido otro de los ejes del período. Banco CUSCATLAN ha fortalecido su aplicación móvil, su banca digital y un chatbot corporativo, herramientas con las que sus clientes pueden realizar distintas gestiones sin acudir a una agencia. Internamente, el banco también ha incorporado herramientas de robotización e inteligencia artificial para optimizar procesos y facilitar el trabajo de sus colaboradores.

Banco CUSCATLAN ha fortalecido su aplicación móvil, su banca digital y un chatbot corporativo.

Banco CUSCATLAN ha fortalecido su aplicación móvil, su banca digital y un chatbot corporativo.

Procesos más ágiles y crecimiento empresarial

La institución señala que actualmente puede abrir cuentas en menos de cinco minutos, otorgar préstamos personales en menos de 24 horas y gestionar préstamos de vivienda en menos de seis días. Desde la Banca de Empresas, el banco reporta además un fortalecimiento de su presencia en los segmentos de gran empresa y corporativo, así como nuevos negocios con empresas exportadoras.

“Cuando hablamos de rapidez, eso tiene un resultado: se traduce en cumplir sueños”, indicó Eurípides Calix, gerente general de Banco CUSCATLAN.

Eurípides Calix, gerente general de Banco CUSCATLAN.

Eurípides Calix, gerente general de Banco CUSCATLAN.

Hitos financieros del año

A nivel institucional, Banco CUSCATLAN destaca también la exitosa emisión de bonos corporativos, la contratación de deuda subordinada y el establecimiento de nuevas relaciones con bancos corresponsales internacionales, resultados que la institución vincula con el crecimiento sostenido de su operación en el país.

Una etapa que continúa

Con estos resultados, Banco CUSCATLAN cierra su tercer año de operaciones en Honduras reafirmando su apuesta por una banca más ágil, más digital y con mayor presencia en el mercado, de cara a una nueva etapa de crecimiento en el país.

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