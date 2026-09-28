Golpeada y estrangulada: Así le quitaron la vida a Gissel Aguilar en Tegucigalpa

Tegucigalpa. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través del Departamento de Localización, Búsqueda y Capturas, ejecutaron la detención de un joven de 26 años de edad acusado del delito de asesinato. La orden judicial fue emitida el pasado 24 de septiembre de 2026 por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa.

El operativo policial se llevó a cabo en la colonia La Providencia, en el Distrito Central. De acuerdo con las investigaciones, el detenido es un comerciante residente en dicho sector, a quien además se le vincula como integrante activo de la pandilla 18.

Por su parte, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), logró en audiencia de declaración de imputado que se dictara la medida de detención judicial contra el encausado, identificado como Keynner Eduardo Santos Meza, por suponerlo responsable del crimen contra Darwin Sady Aguilar Centeno, conocido socialmente como Gissel Aguilar y perteneciente a la comunidad LGTBIQ+.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado viernes 13 de marzo de 2026, cuando la víctima finalizó una reunión con amistades en la colonia Fátima de la capital para dirigirse a su vivienda y encontrarse con el acusado.

Cámaras de seguridad del Sistema Nacional de Emergencias 911 y dispositivos privados captaron el momento en que el acusado llegó al lugar hacia las 2:00 a.m. a bordo de una camioneta BMW X3, color rojo y sin placas.

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Según los expedientes del caso, una vez que la víctima ingresó al vehículo, el agresor le propinó sorpresivamente un golpe en el rostro y posteriormente la estranguló utilizando un lazo.

El dictamen médico legal confirmó que la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento producida en el interior del vehículo.

Tras cometer el crimen, el imputado huyó de la escena transportando el cadáver a bordo del automóvil por el bulevar del Norte y el bulevar Fuerzas Armadas, hasta abandonar el cuerpo sin vida sobre el pavimento en el sector a la salida de la colonia El Carrizal. Tras su captura, el procesado fue remitido a las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.