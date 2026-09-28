Leyendas 2026: Cervecería Hondureña reconoce la trayectoria de 363 trabajadores

San Pedro Sula, Honduras.

Como reconocimiento a su trayectoria y legado, Cervecería Hondureña reconoció a 363 trabajadores de diferentes ciudades del país, quienes han desarrollado sus carreras laborales y profesionales dentro de la compañía, con trayectorias de entre 10 y hasta 40 años. Este es uno de los años con mayor cantidad de reconocimientos en la historia del programa Leyendas, una iniciativa que celebra el rol y la trayectoria de los trabajadores dentro de la empresa.

Con el paso de los años, estos trabajadores adquieren experiencias y aprendizajes invaluables, convirtiéndose así en portadores de conocimientos y legado para las nuevas generaciones que sueñan en grande.

Impacto social y económico

“Hoy no solo estamos celebrando una permanencia en el tiempo, estamos celebrando esa perseverancia, esa pasión de hombres y mujeres que día a día tienen ese compromiso con la compañía”, expresó Karla Ávila, directora Legal y de Asuntos Corporativos de Cervecería Hondureña, una de las empresas más atractivas para trabajar en el país. Ávila también destacó el compromiso de la empresa con el desarrollo del país, “porque Cervecería Hondureña es una compañía que impulsa el desarrollo de Honduras a través de su giro de negocio y del impulso de más de 90.000 clientes a nivel nacional”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Calificó a la compañía como un motor de crecimiento, ya que representa cerca del 40% del ingreso de ciertos tipos de negocios y actúa como punto de partida para el nacimiento de nuevos emprendimientos.

Cervecería Hondureña se encuentra entre las tres empresas que más aportan impuestos al Estado y es reconocida como una de las más atractivas para trabajar en Honduras, señaló Ávila. También destacó que la compañía es reconocida por su sostenibilidad ambiental, los proyectos ambientales que ejecutan, por ser una empresa socialmente responsable y por el impacto positivo comunitario que generan a través de los diferentes proyectos en todo el país. Indicó que los trabajadores “han logrado sacar adelante a sus familias, educar a sus hijos, tener sus hogares, sus activos, vehículos y grandes logros personales”, gracias a su trabajo, ingresos y beneficios que ofrece la compañía.

Resaltó que cada trabajador, hoy convertido en Leyenda, es una fuente de inspiración para sus compañeros y familiares. Incluso los más jóvenes los ven como un modelo a seguir por su trayectoria en la empresa. Ávila motivó a los trabajadores a continuar con la misma actitud inicial para alcanzar la siguiente etapa del reconocimiento. Además, destacó la participación de las mujeres en la empresa, quienes tienen una carga adicional por las responsabilidades del hogar.

Premiando el legado de las Leyendas

Cervecería Hondureña celebró a quienes han formado parte de la historia de la organización a lo largo del tiempo, reconociendo su contribución como un pilar fundamental del crecimiento empresarial. “Hoy celebramos este legado porque reconocer a nuestras leyendas es recordar de dónde venimos, valorar todo lo que hemos construido y encontrar nuevas razones para seguir soñando en grande. Un legado que cada vez es más brillante”, se destacó previo a la premiación de los trabajadores de 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años.

Los trabajadores premiados recibieron los aplausos de sus compañeros, quienes los acompañaron en esta jornada de reconocimientos. Uno de los momentos más emotivos fue la premiación de Juan Carlos Palacios y Jerónimo Cuéllar, quienes cumplieron 40 años de trabajo en Cervecería Hondureña, un legado que deja una huella imborrable en la compañía.