Cae alias El Negro, presunto miembro de la banda criminal El Pollo

Choluteca. En el marco de las intensas intervenciones contra el crimen organizado en el sur del país, agentes de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), en coordinación con la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), ejecutaron una operación en el barrio San Pedro Sur, logrando la captura de un hombre.
El detenido fue identificado por las autoridades como Bayron René Herrera (37), conocido dentro del mundo delictivo con el alias de “El Negro”. El sujeto es originario del Distrito Central, Francisco Morazán, pero actualmente residía en la misma zona donde las fuerzas del orden procedieron a su arresto.
Según los informes policiales, alias “El Negro” figuraba de manera prominente en la Matriz Operacional Integrada Policial como uno de los principales objetivos de búsqueda y captura en la zona metropolitana y sur del país, debido a su alto perfil delictivo dentro de la estructura criminal El Pollo.
A las investigaciones de la Policía Nacional se suma la vinculación del imputado en múltiples ilícitos cometidos en la región, entre los que destacan la distribución y tráfico ilícito de drogas, el tráfico clandestino de armas de fuego de uso prohibido y la comisión de violentos homicidios perpetrados por la organización delictiva.
También se le decomisó una cantidad considerable de supuesta cocaína, la cual se presume estaba destinada para la distribución y microtráfico en distintos puntos estratégicos de Choluteca.
Siguiendo con el protocolo de ley, el imputado fue remitido de inmediato a la Fiscalía del Ministerio Público para que responda por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública.