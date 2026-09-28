Cae alias El Negro, presunto miembro de la banda criminal El Pollo

Choluteca. En el marco de las intensas intervenciones contra el crimen organizado en el sur del país, agentes de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), en coordinación con la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), ejecutaron una operación en el barrio San Pedro Sur, logrando la captura de un hombre.

El detenido fue identificado por las autoridades como Bayron René Herrera (37), conocido dentro del mundo delictivo con el alias de “El Negro”. El sujeto es originario del Distrito Central, Francisco Morazán, pero actualmente residía en la misma zona donde las fuerzas del orden procedieron a su arresto.

Según los informes policiales, alias “El Negro” figuraba de manera prominente en la Matriz Operacional Integrada Policial como uno de los principales objetivos de búsqueda y captura en la zona metropolitana y sur del país, debido a su alto perfil delictivo dentro de la estructura criminal El Pollo.