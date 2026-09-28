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Capturan a pescador acusado de tráfico de drogas en Roatán

El detenido fue identificado como Dony Omar McBride Webster, de 29 años

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 09:08 -
  • Redacción La Prensa
Capturan a pescador acusado de tráfico de drogas en Roatán

el sospechoso fue puesto bajo custodia policial junto con los indicios decomisados para continuar con las diligencias correspondientes.

Roatán, Honduras. Un hombre fue detenido por agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), con apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), durante un operativo realizado en Roatán.

La captura se registró este lunes 28 de septiembre en el barrio El Ticket, sector de Coxen Hole, donde los agentes desarrollaban labores de saturación como parte de los operativos de prevención y seguridad.

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El detenido fue identificado como Dony Omar McBride Webster, de 29 años, de oficio pescador y residente en el mismo sector donde fue requerido por los agentes policiales.

De acuerdo con el reporte policial, McBride Webster fue requerido por su presunta participación en el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública.

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Durante el registro practicado al sospechoso, los agentes encontraron varios envoltorios plásticos transparentes que contenían en su interior hierba seca.

Las autoridades indicaron que la sustancia decomisada sería marihuana, con un peso aproximado de una onza.

La operación fue desarrollada mediante labores de saturación ejecutadas por la DAET y la DNPSC en distintos sectores de la zona insular.

Tras su detención, el sospechoso fue puesto bajo custodia policial junto con los indicios decomisados para continuar con las diligencias correspondientes.

Posteriormente, McBride Webster y la evidencia fueron remitidos a la Fiscalía de Turno del Ministerio Público en Roatán.

Será la autoridad competente la encargada de continuar el proceso legal y determinar la situación del detenido conforme a las investigaciones y los elementos presentados por la Policía Nacional.

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