Capturan a pescador acusado de tráfico de drogas en Roatán

Roatán, Honduras. Un hombre fue detenido por agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), con apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), durante un operativo realizado en Roatán. La captura se registró este lunes 28 de septiembre en el barrio El Ticket, sector de Coxen Hole, donde los agentes desarrollaban labores de saturación como parte de los operativos de prevención y seguridad.

El detenido fue identificado como Dony Omar McBride Webster, de 29 años, de oficio pescador y residente en el mismo sector donde fue requerido por los agentes policiales. De acuerdo con el reporte policial, McBride Webster fue requerido por su presunta participación en el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública.