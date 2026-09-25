Envían a El Pozo a dos presuntos miembros de la Pandilla 18 por asociación terrorista

San Pedro Sula, Honduras. Un juez con jurisdicción nacional impuso detención judicial a César Adán Rodríguez Argueta y Marvin Elías Mata Mejía, dos hombres señalados por las autoridades de pertenecer a una estructura criminal y capturados en Chamelecón y La Lima, respectivamente.

Ambos fueron remitidos ante la Secretaría del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, donde se convalidaron las aprehensiones y se resolvió imponerles la medida cautelar de detención judicial.

La Fiscalía presentó requerimiento contra ambos por los presuntos delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y prohibido, y asociación terrorista, en perjuicio de la salud pública y el orden público del Estado de Honduras.

Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso los hechos investigados y la presunta vinculación de los acusados con un grupo organizado.