Envían a El Pozo a dos presuntos miembros de la Pandilla 18 por asociación terrorista

San Pedro Sula, Honduras. Un juez con jurisdicción nacional impuso detención judicial a César Adán Rodríguez Argueta y Marvin Elías Mata Mejía, dos hombres señalados por las autoridades de pertenecer a una estructura criminal y capturados en Chamelecón y La Lima, respectivamente.
Ambos fueron remitidos ante la Secretaría del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, donde se convalidaron las aprehensiones y se resolvió imponerles la medida cautelar de detención judicial.
La Fiscalía presentó requerimiento contra ambos por los presuntos delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y prohibido, y asociación terrorista, en perjuicio de la salud pública y el orden público del Estado de Honduras.
Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso los hechos investigados y la presunta vinculación de los acusados con un grupo organizado.
De acuerdo con la resolución judicial, ambos deberán cumplir la medida cautelar en el Centro Penitenciario de Ilama, en el departamento de Santa Bárbara, debido a los delitos que se les atribuyen y a la imposibilidad de otorgar medidas alternas a la prisión.
Rodríguez Argueta y Mata Mejía corresponden, según el Poder Judicial, al segundo y tercer procesado bajo la figura penal de asociación terrorista, de reciente aplicación.
La responsabilidad penal de los encausados deberá determinarse durante el proceso judicial. Las audiencias iniciales quedaron programadas para el martes 29 de septiembre y el miércoles 30 de septiembre.