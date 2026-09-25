Cae presunto distribuidor de drogas durante operativo en El Progreso, Yoro

El Progreso, Honduras. Un joven de 23 años fue detenido durante un operativo realizado por agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en la colonia Inva, en el municipio de El Progreso, Yoro.

De acuerdo con el reporte oficial, el ciudadano es señalado como supuesto integrante de la estructura criminal MS-13 y estaría relacionado con actividades de distribución de drogas en la zona.

Durante el procedimiento, los elementos de la PMOP localizaron y decomisaron 25 envoltorios que contenían supuesta cocaína, además de otros 15 paquetes con presunto crack. También se encontró dinero en efectivo.