Cae presunto distribuidor de drogas durante operativo en El Progreso, Yoro

El Progreso, Honduras. Un joven de 23 años fue detenido durante un operativo realizado por agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en la colonia Inva, en el municipio de El Progreso, Yoro.
De acuerdo con el reporte oficial, el ciudadano es señalado como supuesto integrante de la estructura criminal MS-13 y estaría relacionado con actividades de distribución de drogas en la zona.
Durante el procedimiento, los elementos de la PMOP localizaron y decomisaron 25 envoltorios que contenían supuesta cocaína, además de otros 15 paquetes con presunto crack. También se encontró dinero en efectivo.
Tras la detención, el sospechoso fue remitido al Ministerio Público, institución que deberá continuar con las diligencias correspondientes y determinar las responsabilidades legales que procedan.
Las Fuerzas Armadas señalaron que este tipo de operativos forman parte de las acciones desarrolladas por la PMOP para combatir estructuras criminales y reforzar la seguridad en diferentes sectores del país.