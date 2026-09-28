Honduras con increíbles cambios ante Jamaica: nuevo delantero y mediocampo

Honduras se juega la vida hoy contra Jamaica y este es el sorpresivo 11 que mandaría el técnico José Molina por la segunda fecha de la Nations League.
Edrick Menjívar: El guardameta del Olimpia se perfila nuevamente como el encargado de defender el arco de la Selección Nacional. Menjívar aporta experiencia y seguridad bajo los tres palos y sería el elegido para afrontar este complicado compromiso ante Jamaica.
Búho Meléndez: El futbolista apunta a ocupar la banda derecha de la defensa hondureña. Su capacidad para recorrer toda la banda y aportar tanto en labores defensivas como ofensivas podría ser importante para intentar contener la velocidad de los atacantes jamaicanos.
Denil Maldonado: La experiencia de Maldonado podría resultar fundamental en un partido de alta exigencia. El defensor sería el líder de la pareja de centrales y tendría la misión de comandar la defensa hondureña frente a los atacantes locales.
Luis Vega: El zaguero sería una de las piezas encargadas de darle equilibrio a la última línea. Vega tendría la responsabilidad de imponerse en los duelos defensivos y mantener el orden ante el poderío físico que caracteriza al conjunto de Jamaica.
Joseph Rosales: Rosales se perfila para ocupar nuevamente el costado izquierdo. El jugador del Austin FC cuenta con capacidad para incorporarse al ataque y también puede colaborar en la salida de balón, por lo que sería una pieza importante para el esquema de Molina.
Kervin Arriaga: El mediocampista tendría nuevamente una función fundamental en la zona central. Su fortaleza física, recuperación de balones y capacidad para darle equilibrio al equipo serían claves para Honduras ante un rival que puede imponer intensidad en el mediocampo.
Jorge Álvarez: Álvarez aparece como otra de las posibles sorpresas en la formación titular. Su presencia le daría a Honduras mayor capacidad para manejar la pelota y generar fútbol en tres cuartos de cancha, especialmente en la búsqueda de los delanteros.
David Ruiz: Una de las posibles novedades en el once sería David Ruiz. El futbolista podría recibir la confianza de Molina para aportar mayor movilidad y dinámica en la mitad de la cancha, además de buscar conexiones con los hombres de ataque.
Dereck Moncada: Moncada podría aparecer como una de las apuestas de Molina para darle velocidad al ataque por la banda derecha. Su capacidad para encarar y buscar espacios sería una de las armas que Honduras intentaría aprovechar ante la defensa jamaicana.
Yio Puerto: Una de las grandes sorpresas del posible once sería Yio Puerto como referente ofensivo. El atacante podría recibir la oportunidad de ser el '9' de Honduras ante Jamaica, en una apuesta de Molina para encontrar mayor presencia en el área rival y darle profundidad al ataque catracho.
Luis Palma: El atacante vuelve a aparecer como una de las principales cartas ofensivas de la Bicolor. Palma tendría la responsabilidad de generar peligro desde el sector izquierdo, buscar el uno contra uno y aprovechar su capacidad para generar ocasiones de gol.
Edwin Rodríguez podría tener minutos tras mejorar de su lesión que le impidió jugar contra Surinam.
José Alejandro Reyes saldría del 11 inicial tras su pobre desempeño contra Surinam.
Keylor Figueroa sería otra de las alternativas en el ataque de la Bicolor contra Jamaica.
Bryan Róchez - Saldría en el banco de suplentesm tras a ser el 9 de Honduras luego de su tanto ante Surinam y sería un de los sacrificados.