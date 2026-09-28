Uruguay de Diego Forlán sonríen en amisotoso contra Korea de Sur

Seúl, Korea.

Al segundo partido de Diego Forlán como seleccionador, Uruguay resurgió con una victoria incontestable, sentenciada con tres goles en la primera parte de Darwin Núñez, Giorgian De Arrascaeta y Kim Min Jae en propia puerta, ante Corea del Sur, desbordada por la pegada charrúa (1-4). En 43 minutos, el 0-3 era una expresión nítida de la efectividad del conjunto celeste, que jugó a lo que se propuso, con su presión arriba, con su firmeza defensiva, con su intención de salir con el balón jugado y con verticalidad. Sabe lo que quiere su nuevo entrenador. Y se añadió lo más fundamental de todo: acertó sobre la portería contraria, quizá por la inspiración en el banquillo por un goleador de una dimensión tan enorme como Forlán.

Comedido en la celebración del 0-1 de Darwin Núñez, en el minuto 13, el seleccionador se liberó más con el 0-2 de De Arrascaeta, figura del encuentro y finalmente lesionado en el 77. El 0-3 promovido por Guillermo Varela sentenció la primera victoria del legendario goleador al frente de la Celeste, tras el fiasco del Mundial 2026. En el estreno cayó 3-1 con Japón. Su triunfo este lunes fue un alivio. Uruguay no había ganado ni un solo partido en este año, con cuatro empates y dos derrotas. Es más, su última victoria se remontaba más allá, a hace ocho encuentros, cuando se impuso a Uzbekistán por 1-2. Fue hace casi un año. El 13 de octubre de 2025. Uruguay surgió con cuatro cambios. Uno fue crucial. De Arrascaeta es un futbolista diferencial en la selección charrúa. No hay mejor demostración que su primera parte de este lunes en el estadio del Mundial de Seúl, cuando apareció con el pase perfecto del 0-1 para Darwin Núñez, cuyo desmarque entre la defensa no habría sido posible sin la asistencia de su compañero. El atacante resolvió con la derecha. Un impulso personal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse