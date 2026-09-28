¿Afectará a Centroamérica? Esta es la trayectoria de la tormenta tropical Rachel en el Pacífico

México. La depresión tropical Dieciocho-E se intensificó a la tormenta tropical Rachel frente al Pacífico mexicano, donde provocará lluvias intensas, viento y oleaje en Guerrero y Oaxaca (sur), mientras las autoridades prevén que alcance fuerza de huracán el martes. A las 15:00 horas (21:00 GMT), Rachel se localizó a 485 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a 900 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 7 kilómetros por hora, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Su circulación ocasionará lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en el sur y sureste de Guerrero y en el este, sur y sureste de Oaxaca, además de vientos de 30 a 50 kilómetros por hora, rachas de 60 a 70 y oleaje de dos a tres metros en ambas costas.



Protección Civil de Oaxaca advirtió de mar picado en el litoral y pidió extremar precauciones en la Costa, el Istmo y la Sierra Sur, mientras las autoridades de Guerrero mantienen vigilancia por el riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.



El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos señaló que no hay avisos costeros por Rachel y previó que su núcleo permanezca mar adentro, al sur de México. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Anticipó un fortalecimiento sostenido hasta convertirse en huracán el martes, mientras el SMN proyecta que alcance categoría 2 el jueves. Rachel coincide en el Pacífico con Polo, que permaneció como huracán categoría 3, con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora, a 445 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Las autoridades meteorológicas prevén que Polo se acerque el lunes a la costa occidental de la península de Baja California, la cruce por la noche y llegue al noroeste mexicano el martes como huracán.