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¿Afectará a Centroamérica? Esta es la trayectoria de la tormenta tropical Rachel en el Pacífico

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos señaló que no hay avisos costeros por Rachel y previó que su núcleo permanezca mar adentro, al sur de México

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 08:13 -
  • Agencia EFE
¿Afectará a Centroamérica? Esta es la trayectoria de la tormenta tropical Rachel en el Pacífico

Rachel coincide en el Pacífico con Polo, que permaneció como huracán categoría 3, con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora, a 445 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

México. La depresión tropical Dieciocho-E se intensificó a la tormenta tropical Rachel frente al Pacífico mexicano, donde provocará lluvias intensas, viento y oleaje en Guerrero y Oaxaca (sur), mientras las autoridades prevén que alcance fuerza de huracán el martes.

A las 15:00 horas (21:00 GMT), Rachel se localizó a 485 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a 900 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 7 kilómetros por hora, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Su circulación ocasionará lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en el sur y sureste de Guerrero y en el este, sur y sureste de Oaxaca, además de vientos de 30 a 50 kilómetros por hora, rachas de 60 a 70 y oleaje de dos a tres metros en ambas costas.

Protección Civil de Oaxaca advirtió de mar picado en el litoral y pidió extremar precauciones en la Costa, el Istmo y la Sierra Sur, mientras las autoridades de Guerrero mantienen vigilancia por el riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos señaló que no hay avisos costeros por Rachel y previó que su núcleo permanezca mar adentro, al sur de México.

Anticipó un fortalecimiento sostenido hasta convertirse en huracán el martes, mientras el SMN proyecta que alcance categoría 2 el jueves.

Rachel coincide en el Pacífico con Polo, que permaneció como huracán categoría 3, con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora, a 445 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Las autoridades meteorológicas prevén que Polo se acerque el lunes a la costa occidental de la península de Baja California, la cruce por la noche y llegue al noroeste mexicano el martes como huracán.

La Secretaría de Marina mantiene el Plan Marina en fase preventiva con 14 brigadas, 238 vehículos, 13 buques, 49 embarcaciones y 32 drones en las regiones navales próximas al posible impacto de Polo.

Protección Civil pidió acelerar preparativos ante lluvias, oleaje, inundaciones y posibles deslizamientos repentinos de tierra.

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