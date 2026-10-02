¿Es jubilado del Inprema? Tiene hasta el 13 de noviembre para hacer este trámite

San Pedro Sula, Honduras. Los docentes jubilados y pensionados del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) ya pueden realizar la Prueba de Sobrevivencia 2026, un trámite obligatorio que este año estará habilitado hasta el próximo 13 de noviembre. El proceso comenzó el 29 de septiembre y debe ser realizado por los docentes jubilados o pensionados del Inprema, incluidos aquellos que adquirieron su beneficio hasta junio de 2026. La disposición aplica tanto para quienes viven en Honduras como para los que residen en el extranjero, informó la institución.

Cumplir el trámite es importante porque está directamente relacionado con la continuidad del beneficio. El Inprema advierte que, si la Prueba de Sobrevivencia no se completa dentro del período establecido, el beneficio podrá ser inhabilitado hasta que el docente realice la verificación.



¿Qué es la Prueba de Sobrevivencia?

Es el mecanismo utilizado por el Inprema para comprobar que el docente jubilado o pensionado se encuentra con vida y continúa recibiendo de forma segura y directa el beneficio que le corresponde. La verificación abarca a beneficiarios de pensión por vejez, pensión y auxilio por invalidez y jubilación voluntaria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En otras palabras, el procedimiento permite al Instituto validar que la persona a nombre de quien se paga una pensión o jubilación sigue siendo quien recibe el beneficio.

¿Quiénes deben realizarla?

Deben cumplir con la Prueba de Sobrevivencia los docentes que se encuentren jubilados o pensionados por el Inprema. Para la jornada de 2026 también están incluidos quienes obtuvieron su beneficio hasta junio de este año, independientemente de que actualmente vivan dentro o fuera de Honduras. La Prueba de Sobrevivencia 2026 está disponible del 29 de septiembre al 13 de noviembre. El Inprema establece que el proceso es obligatorio y advierte que, si no se completa dentro de ese período, el beneficio podrá ser inhabilitado hasta que el docente realice la prueba.

Paso a paso para hacer la prueba

El trámite puede hacerse completamente en línea mediante el Sistema de Prueba de Sobrevivencia del Inprema. No es necesario acudir inicialmente a una oficina. Puede completarse desde un teléfono celular, tableta o computadora que disponga de cámara, incluso si el jubilado o pensionado se encuentra fuera del país. 1. Revise su conexión a internet: Antes de comenzar, asegúrese de tener una conexión estable. Una señal débil puede interrumpir el reconocimiento facial y evitar que el trámite concluya correctamente, recomienda el Inprema. 2. Ingrese al sistema: Acceda al Sistema de Prueba de Sobrevivencia 2026 habilitado por el Inprema. La plataforma puede utilizarse desde celular, tableta o computadora con cámara. 3. Busque un lugar con buena iluminación: Antes de activar la cámara, colóquese en un espacio donde su rostro pueda verse claramente. La iluminación es importante porque el sistema utiliza reconocimiento biométrico facial para efectuar la comprobación. 4. Ingrese su DNI y fecha de nacimiento: El sistema solicitará el número de Documento Nacional de Identificación y la fecha de nacimiento. Estos datos permiten comprobar que la persona está habilitada para efectuar la Prueba de Sobrevivencia.

5. Muestre claramente su rostro: Al momento de hacer el reconocimiento facial no debe utilizar mascarilla, gorra, lentes de sol ni otros accesorios que oculten partes del rostro. Esto permite que el sistema biométrico pueda efectuar correctamente la identificación. 6. Verifique que la prueba quedó registrada: Este paso es especialmente importante. Una vez concluido el procedimiento, la plataforma debe mostrar en pantalla que la Prueba de Sobrevivencia fue realizada exitosamente. Además, el docente recibirá un mensaje de confirmación mediante WhatsApp, según explica el Inprema.



¿Qué hacer si el sistema no permite completar el trámite?