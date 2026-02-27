Presidente Asfura juramenta comisión interventora del Inprema

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, juramentó a nuevos funcionarios que pasan a integrar su gabinete de gobierno, en una acción orientada, según indicó, a fortalecer las instituciones del Estado.

Durante el acto oficial, el mandatario tomó promesa de ley a los tres integrantes de la Comisión Interventora del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), quienes tendrán la responsabilidad de acompañar y supervisar la gestión administrativa del sistema de previsión social del gremio magisterial.