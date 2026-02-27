Presidente Asfura juramenta comisión interventora del Inprema

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, juramentó a nuevos funcionarios que pasan a integrar su gabinete de gobierno, en una acción orientada, según indicó, a fortalecer las instituciones del Estado.
Durante el acto oficial, el mandatario tomó promesa de ley a los tres integrantes de la Comisión Interventora del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), quienes tendrán la responsabilidad de acompañar y supervisar la gestión administrativa del sistema de previsión social del gremio magisterial.
Como comisionado presidente fue juramentado Nelson Alonso Benavides, mientras que Josué Wilder Maldonado Velásquez y Luis Javier Mendoza Turcios asumirán funciones como comisionados adjuntos dentro del organismo interventor.
De acuerdo con lo divulgado por Casa Presidencial, la conformación de esta comisión busca impulsar mejoras en los procesos administrativos y garantizar una adecuada supervisión del manejo institucional.
El gobierno señaló que la intervención pretende fortalecer la transparencia, eficiencia y estabilidad financiera del instituto, entidad encargada de administrar los recursos previsionales de miles de docentes hondureños.