Nasry Asfura exhorta al Congreso Nacional a trabajar para salvar la Enee

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, exhortó al Congreso Nacional a aprobar las reformas a la Ley del Subsector Eléctrico, con el objetivo de ordenar las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y reducir las pérdidas que, según el mandatario, continúan afectando las finanzas públicas. Asfura reiteró que la estatal eléctrica continuará siendo pública y propiedad de los hondureños, pero advirtió que no puede mantenerse bajo el actual escenario financiero. “La hemorragia financiera que tiene la Enee no puede seguir así... hoy con mayor razón, con el problema del petróleo que se nos ha disparado el costo de la energía”, afirmó.

El mandatario recordó que los problemas financieros y operativos de la Enee se arrastran desde hace décadas y aseguró que su administración está tomando medidas para mejorar la eficiencia de la institución. En ese sentido, anunció la preparación de cuadrillas que se encargarán de revisar pérdidas, instalar y reparar medidores, además de grúas que recorrerán el sistema de distribución.

Según explicó, también se trabaja en la adquisición de maquinaria y materiales destinados a fortalecer las labores de mantenimiento y mejorar la eficiencia de la red eléctrica.

“Déjennos trabajar”

Durante su intervención, Asfura pidió a la población permitir el ingreso de los equipos encargados de las labores de revisión e instalación de medidores en viviendas y negocios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Déjennos trabajar. Dejen que entren a ponerle el medidor en su casa o en su negocio. Dejen que entren a cambiarle el medidor malo. Aquí estamos para servirle; yo no tengo ningún enemigo”, manifestó. El presidente también aseguró que su Gobierno mantendrá el rumbo trazado para reducir las pérdidas técnicas, no técnicas y económicas de la empresa estatal, pese a las críticas o cuestionamientos que puedan surgir.

“Cualquier cosa que inventen y digan... por aquí entra y por aquí sale. Nadie nos va a desconcentrar del rumbo con lo que queremos hacer con la Enee: que sea eficiente y reduzca sus pérdidas técnicas, no técnicas y económicas”, advirtió.

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