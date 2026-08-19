Declaran alerta roja en 75 municipios de Honduras por sequía a causa de El Niño

Tegucigalpa

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) decretó nuevas medidas a nivel nacional debido al impacto de la sequía que azota al territorio hondureño. El ente estatal detalló que se "eleva a alerta roja 75 municipios, establece alerta amarilla en 71 y alerta verde en 88 municipios, a partir de las 11:00 p. m. del martes 18 de agosto de 2026, por tiempo indefinido, debido a la sequía meteorológica asociada al fenómeno de El Niño". La determinación gubernamental se sustenta en los preocupantes pronósticos técnicos elaborados por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Según el reporte especializado, el país atraviesa una situación crítica, advirtiendo formalmente que "Honduras presenta condiciones más cálidas y secas de lo normal, asociadas al establecimiento de un evento de El Niño fuerte". La falta de lluvias ya está teniendo un impacto directo en las fuentes hídricas y en la supervivencia de las comunidades más vulnerables. Las mediciones de Copeco señalan que "el retraso de la temporada lluviosa ha generado déficits acumulados de precipitación de entre 100 y 200 milímetros, afectando la disponibilidad de agua para consumo humano y animal", un panorama que amenaza con profundizar la crisis alimentaria y productiva. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante este escenario de escasez y calor extremo, las autoridades han dispuesto un despliegue operativo continuo para socorrer a las zonas afectadas. "Ante esta situación, COPECO y el SINAGER mantienen e intensifican las acciones de monitoreo, evaluación y atención a las poblaciones afectadas", concluye el comunicado.

MUNICIPIOS EN ALERTA ROJA — 75

Cholutece: Apacilagua, Choluteca, Concepción de María, Duyure, El Corpus, El Triunfo, Marcovia, Morolica, Namasigüe, Orocuina, Pespire, San Antonio de Flores, San Isidro, San José, San Marcos de Colón, Santa Ana de Yusguare. Comayagua: Humuya, Lamaní, San Sebastián, Villa de San Antonio. El Paraíso: Alauca, Güinope, Liure, Oropolí, San Antonio de Flores, San Lucas, Soledad, Texiguat, Vado Ancho, Yauyupe, Yuscarán, Morocelí, Potrerillos. Francisco Morazán: Alubarén, Cedros, Curarén, Distrito Central, La Libertad, La Venta, Lepaterique, Maraita, Nueva Armenia, Ojojona, Reitoca, Sabanagrande, San Buenaventura, San Miguelito, Santa Ana, San Antonio de Oriente, San Juan de Flores, Santa Lucía, Talanga, San Ignacio, Valle de Ángeles, Villa de San Francisco, Tatumbla. La Paz: Aguanqueterique, Cabañas, Cane, Guajiquiro, Lauterique, Mercedes de Oriente, Opatoro, San Antonio del Norte, San Juan, Santa Ana. Valle: Alianza, Amapala, Aramecina, Caridad, Goascorán, Langue, Nacaome, San Francisco de Coray, San Lorenzo.

MUNICIPIOS EN ALERTA AMARILLA — 71

Comayagua: Ajuterique, Comayagua, Lejamaní, El Rosario, Esquías, La Libertad, Minas de Oro, San Jerónimo, San José del Potrero, San Luis. El Paraíso: El Paraíso, Jacaleapa, San Matías, Teupasenti. Francisco Morazán: El Porvenir, Guaimaca, Marale, Orica, Vallecillo. La Paz: Chinacla, La Paz, Marcala, San José, San Pedro de Tutule, Santa Elena, Santa María, Santiago de Puringla, Yarula. Olancho: Campamento, Concordia, El Rosario, Esquipulas del Norte, Guarizama, Guata, Guayape, Jano, La Unión, Mangulile, Manto, Salamá, Silca, Yocón. Yoro: Sulaco, Yorito, Yoro, Olanchito, Arenal, Jocón. Intibucá: Camasca, Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la Sierra, Santa Lucía, Yamaranguila. Lempira: Candelaria, Cololaca, Erandique, Gualcince, Guarita, La Virtud, Mapulaca, Piraera, San Francisco, San Juan Guarita, San Sebastián, Santa Cruz, Tambla, Tomalá, Virginia.

MUNICIPIOS EN ALERTA VERDE — 88