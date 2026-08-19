Hugo Maldonado cuestiona sistema del MP tras asesinato del testigo protegido en caso de Angie Peña

Tegucigalpa, Honduras.

Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), cuestionó el sistema de protección de testigos del Ministerio Público luego del asesinato de Dereck McNeil, quien formaba parte del programa de testigos protegidos relacionado con el caso de la desaparición de Angie Peña. Maldonado reaccionó al crimen mediante una publicación en X, en la que señaló las debilidades que, a su criterio, presenta el mecanismo de protección de la Fiscalía. “La muerte del ‘testigo protegido’ del caso Angie Peña, se pone de manifiesto el débil sistema de protección que tiene el Ministerio Público, debe fortalecerse para que se luche contra la impunidad en el país, además, que no es la primera víctima de casos de la fiscalía”, escribió.

Asfura confirma que McNeil era testigo protegido

La muerte de McNeil fue confirmada este lunes por el presidente Asfura, quien indicó que el hombre estaba incluido en el programa de testigos protegidos relacionado con la investigación por la desaparición de Angie Peña.

“Hoy asesinaron a uno de los testigos protegidos del caso de Angie Peña, acabo de recibir la información y la Policía está firmemente dándole seguimiento al caso; es lo único que puedo explicar hasta este momento”, declaró el mandatario durante la conmemoración del 60 aniversario de la Empresa Nacional Portuaria (ENP). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El asesinato ocurrió en Roatán, Islas de la Bahía, cuando McNeil se conducía en su vehículo por las cercanías de la Departamental de Educación, después de dejar a su hijo en la escuela. Tras el crimen, las autoridades informaron que una de las hipótesis de investigación estaba relacionada con posibles amenazas.

McNeil había declarado en el caso de Angie Peña

Durante la audiencia inicial celebrada en 2024 contra cuatro personas acusadas por la desaparición y presunta venta de Angie Peña, la Fiscalía presentó 29 medios de prueba, entre ellos dos declaraciones de testigos protegidos consideradas como prueba anticipada. De acuerdo con la información proporcionada, McNeil había declarado que vio a Angie Peña y que tuvo conocimiento de una transacción relacionada con ella. McNeil también se desempeñaba como secretario del Juzgado de Paz de Roatán, aunque para ese momento se encontraba suspendido del cargo.

¿Qué ocurrió con Angie Peña?

La desaparición de Angie Peña, de 22 años, se remonta al 1 de enero de 2022, cuando desapareció durante su estadía en Roatán, Islas de la Bahía. Según el Ministerio Público, entre las personas acusadas por el caso figuraban los estadounidenses Harold Joseph Green, William James Murdock y Gary Lee Johnston, además del hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera.