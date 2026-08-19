Detienen a hombre que transportaba una tortuga marina en peligro de extinción en Colón

COLÓN, HONDURAS

Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron sobre la detención de un ciudadano que transportaba una tortuga marina, considerada una especie silvestre en peligro de extinción, en el departamento de Colón. La captura se realizó mediante un retén fijo instalado en la aldea Plan de Flores, municipio de Limón, donde elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch inspeccionaron un vehículo.

Durante el operativo, los militares encontraron una tortuga marina que era trasladada en el automotor. El ejemplar permanecía con vida al momento de ser localizado. Tras el hallazgo, las autoridades procedieron al aseguramiento del animal para evitar que continuara siendo trasladado de manera ilegal. La tortuga fue llevada a un refugio especializado, donde recibirá evaluaciones médicas para determinar su estado de salud. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse