Detienen a hombre que transportaba una tortuga marina en peligro de extinción en Colón

Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron sobre la detención de un ciudadano que transportaba una tortuga marina, considerada una especie silvestre en peligro de extinción, en el departamento de Colón.
La captura se realizó mediante un retén fijo instalado en la aldea Plan de Flores, municipio de Limón, donde elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch inspeccionaron un vehículo.
Durante el operativo, los militares encontraron una tortuga marina que era trasladada en el automotor. El ejemplar permanecía con vida al momento de ser localizado.
Tras el hallazgo, las autoridades procedieron al aseguramiento del animal para evitar que continuara siendo trasladado de manera ilegal.
La tortuga fue llevada a un refugio especializado, donde recibirá evaluaciones médicas para determinar su estado de salud.
Una vez finalizado el proceso de recuperación y valoración, las autoridades tienen previsto liberar el ejemplar en su hábitat natural, según la información proporcionada por las Fuerzas Armadas.
El ciudadano detenido fue remitido a la autoridad competente para continuar con el proceso legal correspondiente por el presunto delito de tráfico ilegal de especies silvestres en peligro de extinción.
Las autoridades señalaron que el tráfico de tortugas marinas constituye un delito ambiental, debido a que estas especies enfrentan amenazas relacionadas con la extracción y comercialización ilegal.
Esta actividad ilícita puede involucrar la captura, transporte, comercio y consumo de ejemplares, así como de sus huevos, carne y otros subproductos.