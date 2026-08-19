Ministros hondureños de Defensa y Seguridad se reúnen con ministro de Exteriores de Israel

Jerusalén.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, se reunió este miércoles en Jerusalén con los ministros de Defensa y de Seguridad de Honduras, Enrique Rodríguez Burchard y Gerson Velásquez Aguilera respectivamente, durante la visita de ambos al país.

"La presidencia de @TitoAsfuraPHN marca una etapa de fortalecimiento de los lazos, la cooperación y la amistad entre nuestros países", escribió Saar en X.

El texto, que incluye una fotografía del líder de la diplomacia israelí junto a los dos ministros en la sede de Exteriores, sigue: "Agradezco al presidente Asfura su liderazgo, su firme amistad con Israel y su importante decisión de declarar a Hamás y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como organizaciones terroristas".