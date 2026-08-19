Denuncian retrasos en inscripción de vehículos y multas por demoras del IP

San Pedro Sula, Cortés

De acuerdo con las quejas planteadas por los propietarios, algunos vehículos son inscritos hasta 45 días después de su ingreso al país, pese a que, según los afectados, la normativa vigente establece un plazo de 30 días calendario para completar el proceso de registro. Los denunciantes cuestionan que las demoras administrativas estén trasladando responsabilidades económicas a los conductores, aun cuando aseguran que el retraso no depende de ellos.

Propietarios y comerciantes de vehículos importados denuncian retrasos en el proceso de inscripción ante el Instituto de la Propiedad (IP), una situación que, según los afectados, está provocando multas y limitaciones para circular y comercializar las unidades.

Jorge Ayala, vendedor independiente de vehículos, relató a LA PRENSA que ha enfrentado dificultades para inscribir dos automóviles importados para sus clientes. Según explicó, el problema se presenta, entre otras situaciones, cuando el parqueo de Votainer, ubicado en Puerto Cortés, está saturado y los vehículos son enviados a otros depósitos temporales.

Ayala mencionó como ejemplo que algunas unidades son trasladadas a Alminhsa, Almacenes Internacionales de Honduras S.A., un centro logístico y depósito temporal de carga ubicado en la zona norte del país, cerca de Puerto Cortés y Omoa, o a otros predios fiscales privados.

Según el comerciante, mientras el IP cuenta con personal para realizar determinados trámites relacionados con los vehículos que se encuentran en Votainer, no ocurre lo mismo en otros depósitos temporales. Como consecuencia, aseguró, algunas unidades salen de estos lugares sin haber completado su inscripción.

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Posteriormente, los propietarios o gestores deben acudir a las oficinas del Instituto de la Propiedad para presentar la documentación correspondiente. Sin embargo, Ayala afirmó que las citas para realizar el trámite pueden ser programadas hasta un mes y medio o dos meses después.

Ayala agregó que, una vez que logra entregar la documentación, el IP retiene los papeles durante aproximadamente diez días antes de devolverlos.

El retraso, según los afectados, impide que los propietarios utilicen sus vehículos mientras esperan completar el registro, debido al riesgo de ser sancionados por las autoridades de tránsito. Además, sostienen que tampoco pueden vender las unidades mientras estas no cuenten con la inscripción correspondiente.

“El retraso afecta porque no se puede usar para que no lo multe Tránsito, y tampoco lo podés vender, porque cuando uno vende un carro ya tiene que estar inscrito”, expresó Ayala.

Erick Hernández, presidente de la Asociación de Importadores de Vehículos, manifestó a LA PRENSA que los vehículos que están ingresando al país no están siendo inscritos hasta, como mínimo, 45 días después. Sin embargo, aseguró que la ley estipula un plazo máximo de 30 días para completar el trámite y que el retraso puede acarrear multas.

“Le echan la culpa al gobierno anterior, que les dejaron mucho trabajo, que están contratando personal, pero ya van cinco o seis meses y seguimos en lo mismo”, aseveró Hernández.

Hernández indicó que a diario ingresan al país un promedio de 400 vehículos, por lo que la mora en los procesos de inscripción es actualmente bastante alta, según afirmó.