IP elimina el RTN como requisito en varios trámites

San Pedro Sula, Cortés

El Instituto de la Propiedad (IP) anunció la eliminación del Registro Tributario Nacional (RTN) como requisito en distintos trámites, con el objetivo de simplificar los procesos para los usuarios y agilizar la atención en sus oficinas. La medida busca reducir la cantidad de documentos solicitados y facilitar el acceso a los servicios que brinda la institución.

Las autoridades explicaron que el RTN era solicitado en múltiples gestiones, incluidas las relacionadas con el Registro Vehicular. Ahora, para realizar trámites vehiculares, los usuarios únicamente deberán presentar el Documento Nacional de Identificación (DNI) en original y copia, además del formulario correspondiente al trámite que realizarán. Los formularios están disponibles en el sitio web oficial www.ip.gob.hn. “Todo requisito que no esté respaldado por una norma legal, incluida la exigencia obligatoria del RTN establecida por la administración anterior, queda sin valor y efecto”, señala el documento oficial del IP. Entre los trámites que pueden realizarse en el IP figuran la inscripción de vehículos e inmuebles, traspasos, bloqueos, desbloqueos, cambio y reposición de placas, cambios físicos, descargos y reinscripciones, entre otros. El RTN es un documento legal y obligatorio en Honduras que identifica a las personas naturales y jurídicas como contribuyentes ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR).