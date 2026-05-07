Capturan al exesposo de la empresaria asesinada Nancy Hernández

COMAYAGUA

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a un hombre señalado como presunto responsable del delito de femicidio agravado en perjuicio de su expareja sentimental, la empresaria Nancy Carina Hernández Domínguez, crimen registrado el pasado 2 de mayo en el municipio de La Libertad, departamento de Comayagua. La detención fue ejecutada por agentes de la Unidad Departamental de Investigación Criminal en la colonia San Miguel 2 de Comayagua, luego de varios días de labores de seguimiento, investigación y recolección de pruebas.

De acuerdo con el informe policial, el sospechoso, identificado como Edwin Alonso Flores Caballero, de 44 años y originario de La Libertad, contaba con una orden de captura emitida el 6 de mayo por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua. Las investigaciones establecen que Nancy Carina Hernández se encontraba en un restaurante ubicado en el barrio La Ceibita cuando el ahora detenido ingresó al establecimiento y, sin mediar palabra, le disparó en reiteradas ocasiones. Tras perpetrar el ataque, el individuo huyó del lugar con rumbo desconocido, mientras personas presentes auxiliaban a la víctima y coordinaban su traslado de emergencia a un centro asistencial.