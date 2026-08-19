Comisión de Disciplina no perdona e impone severo castigo a Denis Meléndez

Tegucigalpa.

La Comisión Nacional de Disciplina de la Liga Nacional de Fútbol Profesional dio a conocer de manera oficial las sanciones correspondientes a las incidencias de la jornada tres del Torneo Apertura 2026-2027. Tras el desglose de los informes arbitrales dictaminados este 19 de agosto de 2026, el ente disciplinario confirmó severos castigos para futbolistas que resultaron expulsados durante sus respectivos compromisos.

En el superclásico disputado en el Estadio Chelato Uclés, la sanción más drástica recayó sobre el mediocampista del Club Deportivo Motagua, Denis Meléndez. El jugador fue castigado con tres partidos de suspensión tras ver la tarjeta roja por conducta violenta, luego de propinarle un fuerte manotazo en el rostro al futbolista del Olimpia, Edwin Rodríguez, causándole una fractura en la nariz. Además, la institución merengue recibió una multa económica de 6,000 lempiras debido a la acumulación de amonestaciones de cinco de sus miembros.

Por su parte, el volante del Club Deportivo Real España, Jhow Benavidez, también fue suspendido por la Comisión de Disciplina luego de hacerse expulsar en el partido jugado en el Estadio Francisco Morazán ante el Atlético Independiente. Benavidez deberá cumplir un castigo de dos partidos fuera de las canchas por conducta violenta, al haber agredido con un golpe en la espalda a un futbolista rival mientras el balón no se encontraba en disputa dentro del contexto de juego.