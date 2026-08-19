Quioto se estrena con gol en su nuevo club en Arabia Saudita

Arabia, Saudita.

El delantero hondureño Romell Quioto sigue marcando goles en el fútbol de Arabia Saudita. En esta ocasión, el atacante catracho celebró una nueva anotación en el triunfo de su equipo, el Al-Ula, que se impuso con un contundente 3-0 frente al Al-Fateh en la Copa del Rey de ese país. El futbolista hondureño fue el encargado de abrir el camino hacia la victoria desde muy temprano. Apenas transcurría el minuto cuatro de juego cuando el atacante tomó el balón por la banda izquierda, realizó un brillante amague para superar a la defensa rival y definió con mucha soltura ante el marco para poner el primer gol de la tarde.

El equipo mantuvo el dominio de las acciones durante toda la primera parte. Gracias a esa presión constante, el defensor Yoann Barbet aprovechó una oportunidad al minuto 23 para aumentar la ventaja y firmar el dos a cero con el que ambos clubes se fueron al descanso. Este buen momento de Romell Quioto no es casualidad, ya que el jugador traía un excelente ritmo desde la pretemporada. Durante el mes de julio, el delantero catracho fue una de las grandes figuras de su club en la gira de preparación internacional que realizaron por Italia. Entre sus actuaciones más destacadas en suelo europeo resalta el gol que le anotó al club Como de la Serie A de Italia durante un torneo triangular. En aquella jugada, el catracho demostró su potencia al aprovechar un gran desborde por la banda derecha para rematar directo a la red. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse