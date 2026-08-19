¿Dónde está Angie Peña? Cuatro años de búsqueda y nuevas interrogantes

Angie Samantha Peña, de 22 años, desapareció el 1 de enero de 2022 mientras vacacionaba con su familia en Roatán, Islas de la Bahía, y más de cuatro años después su paradero continúa sin ser establecido públicamente, en un caso que pasó de una posible desaparición accidental en el mar a una investigación relacionada con una presunta estructura de trata de personas.