Ocho horas sin luz estarán más de 50 zonas de Honduras este jueves 20 de agosto

En otra programación para Olancho, serán afectados parte de La Morita, parte de Las Colinas, El Sauce, Cofradía, La Solidaridad, Los Ángeles, colonia Daniel Sánchez, Bella Oriente, Villa Santa, Universidad Católica, Los Batallones, aldea Cayo Blanco, aldea El Espinal, El Bijagual, Plan de Turcios, La Columbia, aldea Calpules, aldea Sahara, aldea La Concepción, Ciudad Mujer, aldea La Empalizada y aldea La Puzunca. La interrupción también comprenderá Telica Abajo, San Francisco de Becerra, aldea El Higuerito, El Encinal número 2, aldea Las Minas Potrerillos, Pueblo Viejo, aldea Laguna Seca, aldea Tres Ceibas y aldea Sabana Larga, además de comunidades cercanas. En Juticalpa, otro grupo de comunidades permanecerá sin energía de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.. Entre ellas están parte de La Morita, aldea Talanquera, bombas del SANAA, aldea El Plomo, aldea Los Pozos, aldea Santa María Sumazapa, aldea Las Delicias, Cerro Carrizalito, Chichicazapa, La Pollera, San Pedro de Las Joyas, La Venta y Guacamayas. El listado incluye además Las Parras, El Tablón, La Cruz Jalán, San Nicolás, Zopilotepe, Guayabillas, Las Llaves, El Retiro, El Rusio, Las Bandas, Bijao Arriba, Bijao Abajo y aldea Las Canoas, junto con sectores aledaños.