Ocho horas sin luz estarán más de 50 zonas de Honduras este jueves 20 de agosto

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este jueves 20 de agosto del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Santa Bárbara, Francisco Morazán, Choluteca y Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en esta zona del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, la interrupción está programada de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y comprenderá la colonia Cataluña, residencial San José, Beneficio de Café, Villa Peniel, Promdeca, aldea Río Abajo, urbanización Villa Madrid, Conetsa, Trituradora de Piedras, Serviverduras, aldea Las Flores, colonia Emanuel, Buen Samaritano, residencial Briseño y residencial Los Olivos, además de sectores aledaños.
En Choluteca, el corte se extenderá de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y afectará El Llano, parte de San Francisco, El Aguacatal, Las Delicias, El Trapiche, El Frijolillo, Barranquilla, Misión Lázaro, Comalí, Caribbean Appetizer, El Inventario, Aduana El Espino, Hacienda La Laguna, aldea Las Tapias, aldea El Horno, aldea Los Planes, Brisas de San Marcos, San Isidro, El Boquerón, aldea Las Cañas, Carrizal Prieto, Tierras Coloradas, Liraquí y sectores cercanos. También se reportan interrupciones en Duyure, donde estarán sin energía el barrio El Centro, colonia Mejía Arellano y Orbasa. En San Marcos de Colón serán afectados los barrios San José, Panamá, Providencia, Fátima, La Providencia, colonia Los Mangos, aldea La Quesera, colonia 21 de Diciembre, barrio El Portillo, La Candelaria, La Peñita, Guadalupe, El Esfuerzo, La Benita, San Rafael, Flor de Mayo, La Esperanza, El Centro, El Cafetal, Gracias a Dios, El Calvario, Las Lajas, Brisas del Calvario, caserío La Germania, caserío San Agustín, barrio El Progreso y Oyoto, entre otras zonas aledañas.
En Juticalpa, Olancho, la interrupción será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y abarcará toda la ciudad, además de sectores como el estadio Juan Ramón Brevé, Banco de Occidente, Hospital San Francisco, Centro Médico La Merced, Hospital Tróchez, Hondutel, Mall Premier Juticalpa, La AGAO, hotel Boquerón, Región Sanitaria, Granja Penal y Centro Médico Olancho. La suspensión del servicio también comprenderá la residencial Florida, Alcaldía Municipal, barrio de Jesús, barrio Belén, Buenos Aires, barrio El Campo, Coyotepe, Tulín, oficinas de la ENEE, SANAA, colonia El Recreo, colonia El Edén, colonia Miguel Barahona, barrio San Rafael, Sabaneta, 115 Brigada de Infantería, residencial El Roble, colonia La Ceibita, barrio El Centro, barrio Las Flores, La Vega, Panuaya, Zuncuyapa, El Rincón, Casas Viejas, Las Trojes, El Ojustal y La Yuca.
Otros sectores de Olancho también tendrán interrupciones entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m.. Entre ellos figuran parte de Juticalpa, Maxi Despensa, Calona, colonia Porvenir Norte, colonia Montefresco, Telica, Texaco Sandoval, Texaco El Triángulo, supermercados La Colonia, Santos Cálix, Granolasa, Agrolsa, Jutiqüile, San Marcos de Jutiqüile y Tempiscapa. Los cortes se extenderán además a los municipios de San Francisco de la Paz, Gualaco, San Esteban, Guarizama, Manto, Silca, Salamà, Jano, Guata, El Rosario, Yocón, La Unión y Mangulile, así como a zonas aledañas.
En otra programación para Olancho, serán afectados parte de La Morita, parte de Las Colinas, El Sauce, Cofradía, La Solidaridad, Los Ángeles, colonia Daniel Sánchez, Bella Oriente, Villa Santa, Universidad Católica, Los Batallones, aldea Cayo Blanco, aldea El Espinal, El Bijagual, Plan de Turcios, La Columbia, aldea Calpules, aldea Sahara, aldea La Concepción, Ciudad Mujer, aldea La Empalizada y aldea La Puzunca. La interrupción también comprenderá Telica Abajo, San Francisco de Becerra, aldea El Higuerito, El Encinal número 2, aldea Las Minas Potrerillos, Pueblo Viejo, aldea Laguna Seca, aldea Tres Ceibas y aldea Sabana Larga, además de comunidades cercanas. En Juticalpa, otro grupo de comunidades permanecerá sin energía de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.. Entre ellas están parte de La Morita, aldea Talanquera, bombas del SANAA, aldea El Plomo, aldea Los Pozos, aldea Santa María Sumazapa, aldea Las Delicias, Cerro Carrizalito, Chichicazapa, La Pollera, San Pedro de Las Joyas, La Venta y Guacamayas. El listado incluye además Las Parras, El Tablón, La Cruz Jalán, San Nicolás, Zopilotepe, Guayabillas, Las Llaves, El Retiro, El Rusio, Las Bandas, Bijao Arriba, Bijao Abajo y aldea Las Canoas, junto con sectores aledaños.
En San Pedro Sula, el corte será más focalizado y está programado de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.. Las zonas afectadas serán INHDELVA SPS, específicamente el plantel Nike Factory, y la bomba de agua de la familia Giacomán.
Mientras tanto, en Santa Bárbara, las interrupciones están programadas de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.. En Ilama se afectarán Cecapa, La Cuchilla y Agua Sarca; en Chinda, San Rafael, Las Breas, Platanares, Cablotál y Río Caña. En Trinidad, el corte abarcará El Diviso, Corozal, La Alegría, Las Trojes, El Tigre, San Francisco, Pinabete, El Carmen, El Guineal, La Unión, Cebadilla, La Huerta, El Rodeo, El Higuito, Santa Rosita, La Angostura, El Tumbo, Chimizales, Tascalapa, Matasanales, La Guama, El Carrizal, El Carreto, Monte Cristo, Buenavista, La Leona, Aguacatales y El Rosario. También se reportan interrupciones en Concepción del Norte, específicamente en Concordia, La Flores, El Robledal, Santa Ana, Cuchilla Alta, El Macuelizo, El Cerrón, Platanaritos, Las Tintas de Ulúa y Camalotales. En Petoa, los sectores afectados serán Quebraditas, Barandillales, Camalotales de Petoa, Agua Sarca y Honduritas. Mientras que en San José de Colinas estarán incluidos Cacaulapa, La Alianza, Laguna Inea, Agua Helada Abajo, El Gicaral, San José de Colón, Peña Blanca, Nueva Esperanza, Monte Vista, El Progreso, Jicaral, La Nueva Florida, San Luis Planes, San Luis del Pacayal y Cantiles.