¿Qué es "farmear aura"? El nuevo fenómeno viral entre jóvenes

En redes sociales, especialmente en TikTok, una nueva expresión se ha vuelto popular entre adolescentes y jóvenes: “farmear aura” o “aura farming”.
El término hace referencia a realizar acciones con la intención de proyectar seguridad, carisma, estilo o una actitud que haga que una persona parezca “cool”.
Sin embargo, recientemente se han vuelto virales las llamadas “batallas de farmear aura”, en las que jóvenes se enfrentan entre sí para demostrar quién logra proyectar mayor presencia y seguridad.
Los participantes realizan poses, movimientos, caminatas, gestos o acciones llamativas mientras los usuarios en redes sociales deciden quién “ganó más aura”.
Este tipo de videos ya circula ampliamente en plataformas como TikTok e Instagram.
La palabra “farmear” proviene del mundo de los videojuegos, donde significa realizar determinadas acciones para acumular puntos, experiencia o recursos.
Una de las claves de estas batallas es actuar con naturalidad. La persona intenta realizar algo llamativo y posteriormente comportarse como si no hubiera hecho nada extraordinario. Mientras más segura, tranquila o impresionante parezca la acción, más “aura” se considera que consiguió.
También existe el concepto contrario: “perder aura”. Esto ocurre cuando alguien protagoniza un momento considerado vergonzoso, incómodo o poco elegante. Por ello, las redes sociales han convertido la idea en una especie de juego en el que los usuarios asignan imaginariamente puntos de “aura” a las personas.
Aunque el término puede parecer nuevo, la idea de proyectar una imagen poderosa, misteriosa o impresionante existe desde mucho antes de que aparecieran las redes sociales. Lo novedoso es que ahora los jóvenes tienen una palabra para describirlo y, además, lo han transformado en un fenómeno viral mediante videos y competencias.
Así, las “batallas de farmear aura” se han convertido en otra muestra de cómo las nuevas generaciones transforman conceptos de videojuegos y de la cultura digital en juegos sociales que rápidamente pueden convertirse en tendencia en internet.