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Hallan sin vida a Cristian Montufar, joven desaparecido en Choloma

Cristian Ariel Montufar Fajardo fue encontrado sin vida en la aldea Río Bijao, Choloma, tras ser reportado como desaparecido

Hallan sin vida a Cristian Montufar, joven desaparecido en Choloma

La víctima fue identificada como Cristian Ariel Montufar Fajardo.

 Foto: redes sociales
Choloma, Cortés.

Cristian Ariel Montufar Fajardo, quien había sido reportado como desaparecido desde la tarde del martes en el sector de Río Blanquito, Choloma, Cortés, fue encontrado sin vida la tarde de este miércoles.

El cuerpo del joven fue localizado en la colonia Mario Gonzáles, de la aldea Río Bijao, donde permanecía tendido en el suelo y presentaba aparentes signos de violencia.

Tras el hallazgo, autoridades se desplazaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento del cuerpo, conforme al procedimiento establecido.

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Hasta el momento no se han informado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la muerte ni sobre posibles responsables.

Las autoridades deberán determinar mediante las investigaciones las causas y el móvil del hecho. El caso permanece bajo investigación.

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Redacción La Prensa
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