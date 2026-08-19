Hallan sin vida a Cristian Montufar, joven desaparecido en Choloma

Choloma, Cortés.

Cristian Ariel Montufar Fajardo, quien había sido reportado como desaparecido desde la tarde del martes en el sector de Río Blanquito, Choloma, Cortés, fue encontrado sin vida la tarde de este miércoles.

El cuerpo del joven fue localizado en la colonia Mario Gonzáles, de la aldea Río Bijao, donde permanecía tendido en el suelo y presentaba aparentes signos de violencia.

Tras el hallazgo, autoridades se desplazaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento del cuerpo, conforme al procedimiento establecido.