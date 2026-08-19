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Video del momento en que sicario se acerca y dispara a “El Chino” en Choluteca

Un sicario sorprendió a Edwin Vásquez, conocido como “El Chino”, cuando reparaba un vehículo en su taller de Choluteca y le disparó en la cabeza

Choluteca, Honduras

Un hombre armado asesinó a Edwin Vásquez, conocido como “El Chino” y reconocido mecánico de la colonia Las Acacias, en Choluteca, mientras se encontraba en su taller reparando un vehículo.

El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad.

En el video se observa cómo un sujeto sale desde una esquina y avanza directamente hacia donde se encontraba “El Chino”. El hombre llevaba una pistola en una de sus manos y se acercó hasta la víctima sin levantar sospechas.

La cámara de seguridad captó el momento en que el sicario atacó a Edwin Vásquez en su taller.

La cámara de seguridad captó el momento en que el sicario atacó a Edwin Vásquez en su taller.

Cuando estuvo a pocos metros, el atacante le disparó por la espalda. El impacto fue dirigido a la cabeza y, según se aprecia en el video, se trató de un solo disparo.

Tras cometer el crimen, el hombre armado salió corriendo del lugar y escapó. Mientras tanto, Vásquez cayó fulminado junto al vehículo que se encontraba reparando, sin que aparentemente tuviera oportunidad de reaccionar ante el ataque.

Foto en vida de Edwin Vásquez, conocido como “El Chino”.

Foto en vida de Edwin Vásquez, conocido como “El Chino”.

El asesinato causó consternación entre personas que conocían a “El Chino”, quien era reconocido por dedicarse a la reparación de vehículos en la colonia Las Acacias.

De manera preliminar, han trascendido versiones que señalan que Vásquez presuntamente habría sido víctima de extorsión. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente y las autoridades deberán establecer el móvil del homicidio.

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Redacción La Prensa
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redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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