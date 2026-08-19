Video del momento en que sicario se acerca y dispara a “El Chino” en Choluteca

Choluteca, Honduras

Un hombre armado asesinó a Edwin Vásquez, conocido como “El Chino” y reconocido mecánico de la colonia Las Acacias, en Choluteca, mientras se encontraba en su taller reparando un vehículo.

El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad.

En el video se observa cómo un sujeto sale desde una esquina y avanza directamente hacia donde se encontraba “El Chino”. El hombre llevaba una pistola en una de sus manos y se acercó hasta la víctima sin levantar sospechas.