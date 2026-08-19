Crimen de Marvin Fernández: testigos y vídeos dejan sin salida a alias El Texas

San Pedro Sula, Honduras

La línea de seguimiento de videos que permitió identificar a Carlos Eduardo Zaldívar Cervantes, alias El Texas, y las declaraciones de testigos son, según las autoridades, las principales evidencias que lo vinculan con el asesinato del estudiante de Derecho Marvin Omar Fernández. El paso a paso del asesinato de Marvin Fernández, registrado por cámaras de seguridad privadas y del Sistema Nacional de Emergencias 911, además de la identificación de testigos, constituye parte de las evidencias que presentará el Ministerio Público (MP) en una eventual acusación contra Zaldívar Cervantes por la muerte del pasante de Derecho, informaron autoridades policiales.

Carlos Eduardo Zaldívar comparecerá este jueves 20 de agosto ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, en la audiencia inicial del proceso que se le sigue por tráfico de drogas en su grado de posesión, en perjuicio de la salud pública de Honduras. El Texas fue capturado el jueves 13 de agosto de 2026 en la ciudad de Olanchito, Yoro, en la habitación de un hotel, junto a Jesús Daniel Tróchez, alias El Diablo, quien también está procesado por tráfico de drogas en su grado de posesión. A El Diablo, además, se le sigue un proceso penal por el homicidio de Roberto Gerardo Chavarría, a quien, según la acusación, mató durante un asalto en un supermercado de Olanchito. La audiencia inicial de esa causa también está prevista para este jueves 20 de agosto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según se informó, en el caso de Carlos Eduardo Zaldívar Cervantes, alias El Texas, el MP pedirá medidas sustitutivas para que se defienda en libertad por el delito de tráfico de drogas. Posteriormente, sería aprehendido por la Policía y trasladado a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para continuar con el trámite correspondiente. Una vez concluida la audiencia inicial contra Zaldívar Cervantes, los fiscales que llevan el caso del asesinato de Marvin Omar Fernández presentarían el requerimiento fiscal en su contra ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada. Una vez que el juez determine la medida correspondiente y se concrete la detención de Zaldívar Cervantes, los fiscales solicitarían la evacuación, como prueba anticipada, de las declaraciones de testigos protegidos que, según las investigaciones, lo identifican como el presunto responsable de la muerte de Fernández.

A El Texas le hallaron la ropa que supuestamente utilizó cuando ocurrió el crimen

Marvin Omar Fernández fue asesinado el martes 11 de agosto de 2026 en el bufete de su esposa, quien es abogada, ubicado en un edificio de la 6 avenida, entre la 4 y 5 calles del barrio El Centro de San Pedro Sula. Entre las evidencias con que cuenta el Ministerio Público en el caso de Fernández también están la vestimenta y los zapatos que, según las investigaciones, utilizaba El Texas cuando ocurrió el asesinato. Estas prendas fueron encontradas por la Policía en la habitación del hotel donde estaba alojado en Olanchito. Según las investigaciones policiales, después de salir del bufete, el presunto sicario tomó la 5 avenida y, al llegar a la 5 calle suroeste, continuó hasta la 5 avenida, donde abordó un taxi que lo llevó a la Gran Central Metropolitana de Buses. Allí abordó un bus con destino a Olanchito, donde fue capturado dos días después del crimen. De acuerdo con la Policía, durante su huida Zaldívar Cervantes fue captado por cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 y por cámaras privadas, imágenes que permitieron avanzar en su identificación. Las indagaciones policiales por el asesinato del estudiante de Derecho Marvin Omar Fernández apuntan a que el crimen estaría relacionado con la venta de unos terrenos en la que trabajaba.