Alias El Texas habría huido a Olanchito tras crimen de estudiante de Derecho

San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades investigan a un hombre conocido con el alias El Texas, quien habría sido localizado en Olanchito, Yoro, después de presuntamente huir de San Pedro Sula tras cometer un hecho criminal. El detenido, identificado como Carlos Eduardo Saldivar Cervantes (de 25 años). El sospechoso fue encontrado junto a Jesús Daniel Tróchez, alias El Diablo, en un hotel de ese municipio y permanece a disposición de las autoridades judiciales mientras se desarrolla el proceso correspondiente.

El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra ambos detenidos por el delito de tráfico de drogas. Sin embargo, las autoridades también los vinculan de manera preliminar con los asesinatos de Iván Paguada y del estudiante de derecho Marvin Fernández, este último ocurrido el pasado 11 de agosto. El comisionado Eduardo Lanza, jefe de la Policía Nacional en el valle de Sula, indicó que gestiona una orden de aprehensión contra alias El Texas por el hecho ocurrido en San Pedro Sula. Su eventual traslado a San Pedro Sula dependerá de la resolución que emita el juzgado de Olanchito sobre el proceso que enfrenta en ese municipio.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades durante las diligencias realizadas en Olanchito, fueron encontradas prendas de vestir que son analizadas como posibles evidencias relacionadas con el crimen ocurrido en San Pedro Sula. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las autoridades realizan diversos peritajes técnicos y científicos para establecer si las prendas y otros indicios recopilados permiten vincular al sospechoso con el hecho investigado.