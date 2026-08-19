Capturan a tiktoker hondureño tras publicar video donde rapaban a niño por L500

San Pedro Sula, Honduras

El contenido generó indignación entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron que el menor fuera sometido a esta dinámica y posteriormente expuesto públicamente para la creación de contenido.

El tiktoker hondureño Urías Lobo fue capturado este miércoles luego de verse involucrado en un video difundido en redes sociales donde un menor de edad aparece siendo rapado a cambio de 500 lempiras en Danlí, El Paraíso.

Según la información conocida, el hecho ocurrió como parte de una actividad grabada para redes sociales. Las autoridades investigan las circunstancias en las que se realizó la grabación y la participación de las personas involucradas.

La captura se produjo por agentes de la Dirección Polical de Investigaciones (DPI), luego de que el video circulará ampliamente en plataformas digitales y provocara una serie de críticas por la utilización de un niño en una dinámica que habría sido realizada a cambio de dinero.

El caso también ha puesto nuevamente en discusión los límites que deben tener los creadores de contenido cuando involucran a menores de edad, especialmente cuando las imágenes pueden afectar su dignidad o privacidad.

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La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) ha advertido que la difusión de fotografías, videos o información que permita identificar a menores en situaciones sensibles puede constituir una vulneración de sus derechos.

Las autoridades deberán establecer ahora las circunstancias exactas del caso y determinar si hubo alguna conducta constitutiva de delito o vulneración de los derechos del menor. El proceso continuará conforme a las diligencias correspondientes.