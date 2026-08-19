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Esto revela autopsia de joven que murió en un motel después de ingresar con dos hombres

La muerte de Glendy Maybeli Esquivel, de 32 años, en un autohotel de Quetzaltenango pasó de una posible emergencia cardíaca a una investigación por femicidio

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La autopsia reveló que Glendy Maybeli Esquivel, de 32 años, no murió de un infarto, sino que fue asesinada tras recibir varios golpes contundentes en la cabeza dentro de un motel de Quetzaltenango, Guatemala.
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La pareja de Glendy Maybeli Esquivel se negó a reclamar el cadáver. Glendy, originaria de Chiquimula, fue encontrada sin vida dentro de una habitación del motel después de haber ingresado con dos hombres.

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En las primeras horas, el caso fue manejado bajo la posibilidad de que hubiera sufrido una emergencia cardíaca, pero las diligencias posteriores cambiaron el rumbo de la investigación.
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Las autoridades encontraron indicios de violencia física en el cuerpo de la mujer. A partir de esos hallazgos se activaron las investigaciones para establecer qué había ocurrido dentro del autohotel y quién podía ser responsable de su muerte.

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La investigación avanzó rápidamente y el 7 de junio fue emitida una orden de captura contra Wilder Reginaldo Alejandro López, señalado como sospechoso de la muerte violenta de Glendy.
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Un día después, el 8 de junio de 2025, las fuerzas de seguridad capturaron a López. El detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales para responder por su presunta participación en la muerte de la mujer.
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Con el avance de las pesquisas, el caso pasó a ser investigado como un femicidio. Los indicios de violencia encontrados en el cuerpo fueron parte de los elementos que llevaron a las autoridades a profundizar en esa línea de investigación.
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La Fiscalía continuó con la recopilación de pruebas mientras López enfrentaba el proceso penal. Las diligencias buscaban establecer las circunstancias en que murió Glendy y determinar la responsabilidad del acusado.
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Durante el proceso judicial se incorporaron diferentes elementos de prueba relacionados con lo ocurrido en el autohotel. El expediente avanzó hasta llegar a la etapa de juicio, en la que se analizó la evidencia presentada por las partes.
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El 14 de mayo de 2026, el Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango declaró culpable a Wilder Reginaldo Alejandro López por el femicidio de Glendy Maybeli Esquivel.
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López fue condenado a 41 años de prisión inconmutables por el femicidio de Glendy Maybeli Esquivel, cerrando un caso que inicialmente fue reportado como una posible muerte cardíaca.
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