Ministerio Público presenta requerimiento contra dos tiktokers hondureños

Tegucigalpa, Honduras

Los imputados son Urias Jabin Lovo Montoya y Rosel Ariel Archaga Rodas, contra quienes la Fiscalía Regional de Oriente inició una investigación luego de recibir una denuncia por lo ocurrido el pasado 16 de agosto.

El Ministerio Público presentó este miércoles 19 de agosto un requerimiento fiscal contra dos creadores de contenido acusados de cometer el delito de trato degradante agravado en perjuicio de un menor de edad, en hechos ocurridos en Danlí, El Paraíso.

De acuerdo con las investigaciones, ambos hombres se encontraban en el parque central de Danlí cuando presuntamente le raparon el cabello al niño mientras grababan la acción con sus teléfonos celulares.

Posteriormente, las imágenes fueron publicadas en redes sociales a través de la cuenta de uno de los acusados. Los videos se volvieron virales y generaron reacciones de indignación entre usuarios de las plataformas digitales.

Durante el hecho, los imputados también habrían realizado expresiones que ridiculizaban al menor y lo señalaban de un supuesto consumo de sustancias dañinas para la salud.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Según el Ministerio Público, esas acciones habrían expuesto públicamente al niño y afectado su imagen e integridad moral, por lo que el caso fue investigado bajo la figura de trato degradante agravado.

La Fiscalía sostiene que existen suficientes indicios para establecer la presunta participación de Lovo Montoya y Archaga Rodas en los hechos denunciados. Por ello, presentó el requerimiento ante el órgano jurisdiccional competente.

Ahora será la autoridad judicial la que determine la situación jurídica de ambos imputados y el desarrollo del proceso penal por el delito que les atribuye el Ministerio Público.