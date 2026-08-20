Asaltos y homicidios siembran temor en Yoro: "No confiamos ni en la Policía"

Al igual que los capturados, muchos jóvenes se están dedicando a la venta de drogas y a cometer asaltos contra pobladores que caminan por las calles y contra negocios, según relataron habitantes de Olanchito.En las últimas semanas, el municipio ha experimentado una ola de criminalidad marcada por masacres, homicidios y asaltos.El 4 de agosto, seis personas, entre ellas una mujer, fueron asesinadas. Tras la masacre, el portavoz de la Policía Nacional, <b>Wilber Mayes</b>, expresó que algunas de las víctimas tenían antecedentes criminales y que investigaban como posible móvil un pleito entre estructuras criminales.La ola de violencia hizo reaccionar al alcalde de Olanchito, Juan Carlos Molina, quien pidió ayuda urgente a las autoridades. Posteriormente, se sostuvo una reunión en la que se acordó dar prioridad a la ciudad y se exigieron cambios de autoridades.