Sismo de 3.2 en Santa Bárbara: el segundo en 48 horas

Un nuevo sismo de magnitud 3.2 en la escala de Richter se registró la madrugada de este jueves 20 de agosto en las cercanías del municipio de Las Vegas, Santa Bárbara.
Según el informe preliminar de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), el temblor ocurrió exactamente a las 04:28 a.m., situándose su epicentro a unos 7 kilómetros al noreste de Las Vegas y a una profundidad superficial de solo 1 kilómetro.
Este nuevo evento sísmico ocurre apenas 48 horas después de que se registrara otro movimiento en la misma región. El pasado martes 18 de agosto, a las 05:27 a.m., Copeco reportó un sismo de magnitud 3.1 con una profundidad de 3 kilómetros, localizado a solo 3 kilómetros al suroeste del mismo municipio.
Hasta el momento, las autoridades no reportan personas heridas ni daños materiales considerables en la infraestructura de la zona. No obstante, Copeco mantiene el monitoreo constante ante la recurrencia sísmica en este sector de Santa Bárbara.