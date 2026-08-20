Sismo de 3.2 en Santa Bárbara: el segundo en 48 horas

Santa Bárbara

Un nuevo sismo de magnitud 3.2 en la escala de Richter se registró la madrugada de este jueves 20 de agosto en las cercanías del municipio de Las Vegas, Santa Bárbara.

Según el informe preliminar de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), el temblor ocurrió exactamente a las 04:28 a.m., situándose su epicentro a unos 7 kilómetros al noreste de Las Vegas y a una profundidad superficial de solo 1 kilómetro.