La queja de Messiniti sobre el arbitraje y señala errores ante Alianza: "Dos penales"

San Pedro Sula, Honduras.

El atacante también reveló lo que le reclamó al árbitro durante el encuentro: “Yo le estaba diciendo que el penal en el primer tiempo de Chuy fue penal, que el penal que me hacen a mí es penal y en esa jugada que me amonesta (...) la toca con la mano dentro del área y es penal también”, relató Messiniti, quien consideró que sus reclamos no fueron bien recibidos por el juez. “No le gustó, parece”, agregó.

Nicolás Messiniti no se guardó nada tras la derrota de Marathón ante Alianza de El Salvador en la Copa Centroamericana. El delantero verdolaga cuestionó las decisiones arbitrales y aseguró que hubo dos penales que no fueron sancionados, incluido uno que, según explicó, le cometieron a él: “Son dos penales, son dos penales”. Además, señaló una tercera acción en la que un jugador de Alianza tocó el balón con la mano dentro del área.

Sin embargo, Messiniti también fue autocrítico y evitó atribuirle toda la responsabilidad al arbitraje. Reconoció que Marathón tuvo un mal segundo tiempo y que desaprovechó una oportunidad inmejorable para avanzar en casa: “Obviamente, el arbitraje influye, pero hoy creo que el mal partido lo hicimos nosotros”, admitió. Pese al golpe y a la clasificación ahora complicada, el argentino mantiene la esperanza: “No tenemos duda de que lo podemos revertir”.

Hoy se pierde una bonita oportunidad de poder ser líder y también de avanzar en casa. ¿Cómo queda el equipo después de este resultado?​​​​​

Sí, la verdad que estábamos tristes porque era una oportunidad inmejorable para ganar en casa y clasificar. Son los golpes que te da el fútbol, pero bueno, hay que seguir, que nos queda un partido más.

Te tocaron las dos jugadas polémicas de la noche muy cerca. ¿Qué opinás de la segunda?

Son dos penales, son dos penales. Claro, recién la vimos en el vestuario. El penal que me hacen a mí se ve en la cámara donde me agarra y después me tira para atrás y no me deja definir. El árbitro está atrás mío, pero bueno, se ve que o no la vio o no sé; me refiero a pensar que no la vio.

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Yeison Mejía dice que llegaron con un exceso de confianza hoy. ¿Quizás fue eso lo que pasó en el partido?

Creo que llegamos con confianza, que llegamos bien. El primer tiempo por ahí pudimos haber convertido, pero el segundo tiempo fue malo, la verdad que fue malo. Pero creemos que nos queda un partido más y soñamos con clasificar.

Te molestaste con el árbitro. ¿Qué le dijiste en ese momento o seguía siempre la discusión por la jugada del penal?

No, porque le estaba diciendo que el penal en el primer tiempo de Chuy fue penal, que el penal que me hacen a mí es penal y en esa jugada que me amonesta, patean, el de ellos la toca con la mano y va al córner. Cobra córner, pero la toca con la mano dentro del área y es penal también. Así que bueno, era una cosa que le dije, pero no le gustó, parece.

¿Te sentís perjudicado por el arbitraje?

Sí, sí, pero nosotros jugamos un mal segundo tiempo, donde no lo pudimos ganar. Obviamente, el arbitraje influye, pero hoy creo que el mal partido lo hicimos nosotros.

¿Qué creés que tiene este equipo que nos puede sacar a flote para el próximo partido, salir adelante y conseguir esa clasificación?

Creo que tenemos buenos jugadores, creo que somos un equipo que tiene carácter y lo tenemos que demostrar dentro de la cancha para poder salir a ganar el miércoles que viene y buscar la clasificación. No queda otra.

¿Qué pasa con los equipos sampedranos que, cuando ven grandes aforos de público apoyándolos y respaldándolos, es ahí donde falla Marathón? Ya pasó una vez en el Olímpico, ya pasó en el Marathón - Motagua y ahora vuelve a fallar. ¿Hay pánico escénico a veces?

No sé. Yo estoy hace un año acá, no sé si pasa siempre como vos me estás diciendo. No sé si era pánico escénico. Yo creo que hicimos un primer tiempo correcto y en el segundo tiempo las cosas no salieron bien.

¿Qué es lo primordial a cambiar en Marathón para el próximo partido?​​​​​​

No, creo que no veníamos haciendo mal las cosas hasta este partido. No habíamos perdido, habíamos ganado de visitantes, veníamos jugando bien. Creo que esto es fútbol y hoy tuvimos un mal día. Esperemos el miércoles revertir la situación.

En cuanto al planteamiento, ¿te sentís solo, como solitario hombre en punta? ¿Te sentís más cómodo con dos? Sé que es el técnico el que decide eso, pero ¿cómo te sentís más cómodo jugando en ofensiva?​​​​​​

No, no, yo juego donde el técnico me pida. Por ahí Silvio me pide que me quede más entre los centrales, que no salga a jugar tanto, como por ahí lo hacía el año pasado, pero me adapto a lo que me pide el entrenador y jugaré donde él me pida siempre.

Hay decepción porque se comenzó bien y ahora pareciera como que ya no tuvieran posibilidades. Sin embargo, todavía hay opciones. ¿Existe ese sentimiento de decepción?

Las primeras sensaciones son de tristeza, de angustia, de bronca. Recién terminó el partido y te digo que sí, que estamos tristes porque queríamos ganar, pero no tenemos duda de que lo podemos revertir.

Se viene el clásico con Real España también, partido difícil, partido de la ciudad. ¿Cómo lo visualizás?

Sí, sabemos que se viene el clásico, un partido duro, difícil, que la gente quiere ganar, nosotros también. Entonces Marathón es un club grande, exige ganar todos los partidos. Hoy no se pudo, pero esta camiseta exige ganar el domingo y ganar el miércoles.