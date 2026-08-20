¿Cuándo cae la Semana Morazánica 2026 en Honduras? Estas son las fechas

TEGUCIGALPA, HONDURAS

En 2026, la Semana Morazánica está programada para iniciar el miércoles 7 de octubre y extenderse hasta el viernes 9 de octubre, de acuerdo con el calendario de feriados publicado para este año.

Los hondureños ya pueden conocer las fechas en las que se desarrollará el Feriado Morazánico 2026, uno de los principales períodos de descanso del año y que reúne en una sola jornada los feriados correspondientes a octubre.

La Semana Morazánica surgió con el propósito de unificar los feriados correspondientes al 3 de octubre, Día del Soldado; 12 de octubre, Día de la Raza; y 21 de octubre, Día de las Fuerzas Armadas. La medida busca, entre otros objetivos, favorecer el turismo interno.

El feriado quedó establecido mediante el Decreto Legislativo 75-2014 que ordena el traslado de los tres días de asueto correspondientes al mes de octubre.

El 3 de octubre de 2026 caerá en sábado, mientras que el 12 de octubre será lunes y el 21 de octubre corresponderá a miércoles. Sin embargo, estos días se agrupan dentro del período establecido para el Feriado Morazánico.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Para los empleados del sector público, el período de descanso se establece a partir del primer miércoles de octubre. En el caso de 2026, esto corresponde al miércoles 7, seguido por el jueves 8 y viernes 9 de octubre.

En el sector privado, la aplicación del descanso puede contemplar disposiciones diferentes según la jornada laboral y las condiciones establecidas para los trabajadores. El período puede extenderse desde el miércoles al mediodía hasta el sábado al mediodía.

El Feriado Morazánico es aprovechado cada año por miles de hondureños para realizar viajes dentro del territorio nacional, por lo que las fechas suelen representar un período de mayor movimiento en destinos turísticos, hoteles, restaurantes y otros establecimientos relacionados con el turismo.

Con estas fechas, el Feriado Morazánico 2026 quedará concentrado en la primera semana de octubre. El descanso iniciará el miércoles 7 de octubre y concluirá el viernes 9 de octubre, por lo que los hondureños pueden tomar estas fechas como referencia para planificar sus actividades y viajes.